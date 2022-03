Hoher Schaden bei Unfall im Kreisverkehr

Beträchtlicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Zeppelinstraße/Riedheimer Straße entstanden. Das berichtet die Polizei. Eine 55 Jahre alte Fiat-Lenkerin übersah laut Polizei beim Einfahren einen VW Multivan im Kreisverkehr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand am Fiat ein Schaden von 8000 Euro, während sich der Schaden am VW nach Schätzung der Polizein auf etwa 20.000 Euro belaufen dürfte. Die Fahrerin und der Fahrer blieben unverletzt.