Hoher Sachschaden nach Kollision in Markdorf

Mehrere Tausend Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in Markdorf ereignet hat.

Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Renault von der Muldenbachstraße in den Kreisverkehr zur Riedheimer Straße ein und nahm einem 28-jährigen Seat-Fahrer die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand am Wagen der Unfallverursacherin rund 1500 Euro, am Seat etwa 10 000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand, heißt es im Bericht der Polizei.