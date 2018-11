In einer bemerkenswerten Ansprache hat Leon Stokhammer am Sonntag den Volkstrauertag als Tag der gemeinsamen Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit in der ganzen Welt bezeichnet. Hoffnung, dass sich die Kriege der Vergangenheit nicht wiederholen und die andauernden Kämpfe ein Ende finden. Der 17-jährige Gymnasiast vom BZM sprach bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Markdorfer Friedhof. Im Anschluss an die Feierstunde wurden Kränze an den Ehrenmalen für die Kriegsopfer und die Opfer von Flucht und Vertreibung niedergelegt.

Bürgermeister Georg Riedmann erinnerte daran, dass vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg zu Ende ist, mit bis dahin unbekannten Dimensionen von Tod und Gewalt. Aus der Aufgabe, den zahllosen Opfern würdig zu gedenken, sei der Volkstrauertag entstanden. Mit dem Gedenken sei heute auch die Aufgabe verbunden, den äußeren und inneren Frieden zu sichern. Durch den Blick in die Vergangenheit gelte es für die Zukunft zu lernen, so die Freiheit nicht leichtsinnig zu opfern, oder die Würde des Menschen in Frage zu stellen. Es gelte sensibler und sorgsamer in der Gegenwart mit dem Frieden umzugehen. Die Gesellschaft habe die Aufgabe, diesen zu sichern.

Durch den Ersten Weltkrieg haben 20 Millionen Menschen, Soldaten und Zivilisten ihr Leben verloren, ein grausamer Verlust, stellte Leon Stokhammer fest. Diese vier Jahre Stellungskrieg zwischen Nordsee und Schweiz haben einen traumatisierten Kontinent hinterlassen. Damals wie heute sei das Erschrecken über die Masse der Toten groß. Doch schon damals haben die Menschen erkannt, dass den Toten gedacht werden muss, mehr noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit weiteren 80 Millionen Opfern. Ihm liege besonders am Herzen, erklärte der Gymnasiast, dass am Volkstrauertag nicht nur der Soldaten gedacht werde, sondern auch der unschuldigen Opfer. „Niemand sollte aufgrund kriegerischer Handlungen sterben“, sagte er. So etwas wie die beiden Weltkriege dürfe sich nicht wiederholen, denn bei keinem Krieg gebe es Gewinner. Es gebe nur unnötige Verluste.

73 Jahre ohne Krieg

73 Jahre ohne Krieg: Dieses Privileg werde oft nicht richtig geschätzt. Die Erzählungen eines Klassenkameraden aus Syrien über die dortigen Geschehnisse und Bedingungen hätten die Mitschüler schockiert. Sie konnten kaum glauben, dass solche Grausamkeiten im 21. Jahrhundert möglich sind und viele unschuldige Menschen ihr Leben verlieren. Er wolle bewusst machen, wie gut es uns geht, dass wir dankbar sind und dabei nicht die Toten vergessen, sagte der Schüler zum Abschluss seiner Rede. Anderseits wünsche er ein Ende der vielen Leiden und Schmerzen auf dieser Welt.

Zahlreiche Bürger waren zur Gedenkstunde auf den Friedhof gekommen, zudem waren Abordnungen der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK-Ortsverbandes Markdorf vertreten, beide Organisationen waren auch mit jeweils einer großen Jugendgruppe gekommen, ebenso wie der Sozialverband VdK und die Reservistenkameradschaft der Bundeswehr. Die musikalische Gestaltung der Feierstunde und der Kranzniederlegungen hatten ein Ensemble der Stadtkapelle Markdorf, unter der Leitung von Reiner Hobe, und erstmals der Gospelchor Markdorf, unter der Leitung von Hans-Jörg Walter, übernommen.