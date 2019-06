Hochbehälter Lichtenberg wird früher saniert

Die Sanierung und die Erweiterung des Hochbehälters Lichtenberg wird vorgezogen, da dieser die Kapazitätsgrenze bereits überschritten hat. Im Gegenzug wird dafür die Sanierung des Hochbehälters Burgstall um mindestens ein Jahr hinausgeschoben. Das hat der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen. Zuvor hatten zwei Vertreter der Stadtwerke am See einen ausführlichen Bericht zur Wasserversorgung in der Stadt vorgestellt.

Vor zwei Jahren haben die Stadtwerke am See (SWSee) die technische Betriebsführung des Rohrnetzes für die Trinkwasser-Versorgung übernommen, inzwischen erledigen sie auch die Betreuung der Pumpwerke, Hochbehälter und Brunnen für die Stadt. Das Speichervolumen des Hochbehälters Lichtenberg reiche nicht aus, berichtete Alexander Belard (SWSee), derzeit beträgt das Volumen 1200 Kubikmeter, in Spitzenzeiten beträgt der Tagesbedarf 2600 Kubikmeter. Es werde ein weiterer Behälter mit einem Volumen von 1 400 Kubikmeter benötigt.

Aufgrund der technischen Vorgaben, der Topografie des Geländes und des engen Baufeldes sei eine Erweiterung in unmittelbarer Nähe nur schwer zu realisieren. Es werden Alternativ-Standorte mit einer leichteren Realisierungsmöglichkeit gesucht.

Der unter Denkmalschutz stehende Hochbehälter in Möggenweiler hat nur ein Volumen von etwa 300 Kubikmneter, die Technik entspricht nicht mehr den rechtlichen Anforderungen, eine Sanierung scheide deshalb aus. Wirtschaftlich und hydraulisch biete es sich an diesen, durch einen Neubau auf gleicher Höhenlage, zu ersetzen.

Im Rahmen der Einrichtung einer Notwasserversorgung soll im nächsten Jahr ein Netzverbund mit der Gemeinde Deggenhausertal im Bereich Fitzenweiler entstehen. Ebenso soll es eine zweite Leitung zwischen Lipach und Riedwiesen geben, zudem sollen die Lücken in der Verbindung Innenstadt Richtung Ittendorf geschlossen werden. Dadurch könne ein Wunsch der Ittendorfer erfüllt werden: Das Wasser werde gemischt und sei dann nicht mehr so hart.

Zu viele Rohrbrüche

Ein weiteres Problem bei der Wasserversorgung ist die große Zahl an Rohrbrüchen und damit verbunden, der hohe Wasserverlust. In 2018 lag dieser bei 21,6 Prozent der geförderten Wassermenge. Aufgrund der Anzahl von Rohrbrüchen soll ein Teil des Leitungsnetzes in der Robert-Schumann- und der Albert-Schweitzer-Straße erneuert werden. In 2020 sollen die Hans-Wagenitz-, die Robert-Koch- und die Hahnstraße folgen. Zudem werde das Leitungsnetz im Zuge der Straßenbauarbeiten Kreuzgasse, Möggenweiler und Eisenbahnstraße erneuert, erläuterte Gerhard Gmeiner (SWSee). Gute Nachricht am Rande: Bei einer Rohrnetzprüfung wurde festgestellt, dass das die Löschwasser-Versorgung in Markdorf fast überall sehr gut ist, mit Ausnahme einige Weiler und Außenhöfe. In der Altstadt und im Gewerbegebiet wird sogar die höchste Löschwasserklasse erreicht.