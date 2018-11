Hobbykünstler präsentieren ihre Unikate in der Stadthalle

Etliche neue Ideen für Hobbykünstler hat es am Wochenende in der Stadthalle in Markdorf gegeben. Zum 43. Hobbymarkt hatten 45 Kunsthandwerker ihre Stände aufgebaut und präsentierten zahllose Ideen, wie die Wohnung jetzt herbstlich, oder passend zum Advent dekoriert werden kann. Zudem gab es zahlreiche kleine und große Geschenke für die Lieben zu entdecken. Wie in den vergangenen Jahren lockte der Markt wieder zahlreiche Besucher an.

Seit etlichen Jahren organisieren die Musikfreunde Markdorf den Hobbymarkt. Er ist eine wichtige Einnahmequelle für die Musikfreunde zur Finanzierung ihrer Konzerte. Rund 40 Mitglieder sind an diesem Wochenende mit dem Auf- und Abbau und der Bewirtung der Besucher beschäftigt. Gut ein Dutzend der Aussteller präsentierte zum ersten Mal ihr Angebot in der Stadthalle.

Die Hobbykünstler boten wieder mal eine gelungene Mischung von jahreszeitlichen unabhängigen Dekorations- und Gebrauchsgegenständen, natürlich gab es ebenfalls ein umfangreiches, vielfältiges Angebot zum Advent und zu Weihnachten. Daneben viele kleine, textile Geschenkideen, natürlich selbst genäht, gestrickt oder gehäkelt. Das Angebot von Kerzen lässt keine Wünsche offen, es gibt sie in allen Farben und in den unterschiedlichsten Formen.

Was man aus Zeitungspapier alles machen kann, zeigte Helga Maerz-Anlauf aus Pfullendorf. Da wurde gedreht und gefaltet, und schon war der Korb aus Zeitung fertig. Bei Büchern, die nicht mehr gelesen werden, faltet sie jede Seite. Daraus entsteht dann ein Igel, ein Mäusle, oder einfach ein Ständer für zahlreiche Zettel. Treibholz vom Bodensee erhält bei Georg Nagel zwei Flügel, eine Metallkugel und einen Metallfuß – und schon ist der Engel fertig. An seinem Stand bewundern die Besucher die kleinen Kunstwerke aus Metall und Holz.

Zum ersten Mal war Ulrike Trolldenier mit ihren Papierperlen in der Stadthalle dabei. Sie fertigt Schmuck in verschiedenen Variationen aus Papier, Karton oder Tapete. Auch Kaffeekapseln werden zu Armbändern oder Ringen. Ketten oder Armbänder in bunt oder Steinoptik: alles nur Papier. Die weiblichen Besucher waren ganz hingerissen. Mit Knöpfen hat sie angefangen, Sabine Rölli aus Wangen, die sie für ihre handgestrickten Pullover suchte. Irgendwann kam sie auf die Idee, sie aus Treibholz zu fertigen, das sie bei Lindau am Bodensee gesammelt hatte. Irgendwann verarbeitete sie das Holz zu Anhängern, Ohrsteckern, oder Ringen. So ist jedes Schmuckstück ein Unikat. Wieder mal bewiesen die Hobbykünstler, dass ihre Ideen unerschöpflich sind, und es bei jedem Markt Neues zu entdecken gibt.