Hilfsprojekt versorgt Familien mit Trinkwasser

„Wasser ist Leben“ dieser Satz steht an jedem Wasserreservoir in Huancaray, das mit vielen Spenden aus Markdorf finanziert wurde. Der Perukreis der Pfarrei St. Nikolaus hat gerade das 27. Projekt zur Versorgung von etwa 120 Familien mit frischem Trinkwasser in den peruanischen Anden abgeschlossen. Doch schon erreichte ein Bitt-Brief von Wassermeister Vidal die Markdorfer Perufreunde, dies übersteigt allerdings ihre finanziellen Möglichkeiten, Spenden werden dringend benötigt.

Eigentlich hatten die Mitglieder des Perukreises gedacht, dass die Nachfrage zur Wasserversorgung zurückgehen werde, doch dies ist nicht der Fall, erklärte Manfred Lorenz bei einem Pressegespräch am Montag. Die Seelsorgeeinheit Huancaray umfasst eine Fläche im Radius von etwa 40 Kilometern, in den Anden, einige Weiler liegen auf etwa 4200 Höhenmetern. Die Erstellung einer Versorgungsleitung für Wasser in die einzelnen Weiler ist aufgrund der Topografie und der Entfernungen nicht einfach. Seit fast 20 Jahren leisten die Markdorfer mit ihren Spenden Hilfe zur Selbsthilfe, berichtet Ernst Arnegger. Sie finanzieren das benötigte Baumaterial zur Quellfassung, zum Bau des Wasserreservoirs und zur Verlegung der Leitungen und die Bewohner des Weilers, der den Anschluss bekommt, erledigen gemeinschaftlich die Arbeit. Inzwischen bitten schon Bewohner von Weilern um Hilfe, die sich nie erträumt haben, das es auch für sie frisches Trinkwasser geben könnte, erklärte Helga Konzet-Horn. „Wir geben damit den Menschen eine Perspektive für die Zukunft“, fügte Dorothea Rogalla hinzu, Ziel sei es, die Landflucht zu verhindern. Es sei wichtig, dass die jungen Leute mit ihren Familien in den Dörfern bleiben.

Mit dem 28. Wasserprojekt will der Perukreis dem Weiler „Sara Chacra“ beim Bau der Versorgungsleitung helfen. Für das Material werden rund 18 000 Euro benötigt, das übersteigt derzeit die Möglichkeiten der Markdorfer Unterstützer. Deshalb auch der Spendenaufruf, über 120 Familien, teilweise mit sechs bis sieben Kindern, wünschen sich sauberes Trinkwasser. Da die Mitglieder des Perukreises ehrenamtlich arbeiten, gehe jeder gespendete Euro komplett nach Huancaray, betonte Ernst Arnegger. Dabei werde intensiv mit Padre Mario und Wassermeister Vidal zusammengearbeitet, beide waren im vergangenen Jahr in Markdorf.

Nicht nur Wasser, auch Bildung ist wichtig, deshalb habe der Perukreis 30 bedürftigen Kindern in Huancaray eine Schuluniform gespendet, berichtete Regina Lorenz. Es gebe zwar Schulpflicht, aber wenn die Eltern die Uniform nicht zahlen können, dürfen die Kinder den Unterricht nicht besuchen. Wie bisher unterstützt der Kreis die Schulspeisung, etwa 100 Schüler erhalten täglich eine warme Mahlzeit. Inzwischen wird das dazu benötigte Warmwasser mit einer Solaranlage erzeugt, dadurch werden fossile Brennstoffe wie Holz und Propangas eingespart, erzählte Kurt Rogalla. Auch die schwangeren Frauen, die ins Mütterhaus zum Entbinden kommen, werden mit Lebensmitteln und einer Erstausstattung für das Baby versorgt.

„Die Markdorfer Brüder und Schwestern sind uns näher als Lima“, diesen Satz habe sie einige Male in Huancaray bei den Besuchen gehört, erzählte Helga Konzet-Horn, die Dankbarkeit für die Hilfe aus dem fernen Markdorf sei sehr groß.