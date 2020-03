Hilfen und Wissen für den Einstieg in die digitale Welt

Das Familienforum im Mehrgenerationenhaus bietet ein Projekt mit Kursen zum Einstieg in die digitale Welt, in den Gebrauch von Smartphone, Laptop und Tablet, an. Das Projekt „Digitalisierung – Lebensqualität – Selbstbestimmung“ (DiLeSe) startet am Mittwoch, 18. März mit einem Vortrag zum Thema „Weiterbildung“ von Markus Marquard von der Universität Ulm. Ferner werden an dem Abend die verschiedenen Fortbildungskurse zur Handy- und Computernutzung, über Online Banking bis zum digital gesteuerten Haushaltsgerät vorgestellt.

Ein Förderbeitrag von 26 000 Euro der Deutschen Postcode Lotterie macht es möglich, damit sollen Bildungsangebote im Bereich Digitalisierung unterstützt werden. „Seit über einem Jahr haben wir ein solches Projekt auf unserer Wunschliste,“ berichtet Renate Hold vom MGH bei einem Pressegespräch. Dieses Geld ermögliche den Erwerb von fünf Laptops und fünf Tablets, um den Kursteilnehmern nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch den Einstieg in den Gebrauch und die Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Geräte zu vermitteln. Dieses Projekt wird von Angela Pittermann im MGH koordiniert und organisiert.

Die Kurse sind für alle Interessierten offen, sie sollen Mut machen in die digitale Welt einzusteigen. Die Schulung übernehmen Ehrenamtliche des MGHs.

Geplant sind zehn Module, im ersten Schritt geht es um Basiswissen in der digitalen Welt, wie WLAN, Internetrecherche oder Datenspeicherung. Ein Kurs vermittelt dem Einsteiger das Grundwissen zum Umgang mit Smartphone und Tablet. In einem weiteren Kurs geht es um Apps, soziale Netze und Sicherheitstipps. Auch zum Gebrauch des Computers gibt es einen Einsteigerkurs, in dem Themen wie „Hardware“, „Word“ und „E-Mail-Verkehr“ besprochen werden. Im nächsten Kurs geht es um Skype und Grundlagen für Excel. Die weiteren Module zeigen dann, wie das frisch erworbene Wissen genutzt werden kann, so zum Online-Banking, zur Buchung von Tickets, oder zur Bildverarbeitung. Da es inzwischen auch für das eigene Heim digitale Geräte (Smarthome) angeboten werden, wird es auch dazu Informationen geben. Mit PC-Spielen kann Geschicklichkeit und Gedächtnis trainiert werden, auch dieses wird ausprobiert. Ebenso wie das bargeldlose Zahlen und die Verbindung zum E-Doktor, oder zur Online-Apotheke. Wie es abschließend heißt, werde mit diesem Projekt auch die Begegnung zwischen den Generationen gefördert.

So gebe es Kooperation mit den Firmlingen und Schüler aus dem BZM, die Kursteilnehmer als Paten zur Verfügung stehen, erklärte Hold.