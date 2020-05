Hilfe bei Interneteinstieg und Videotelefonie

Donnerstagabend, 19.30 Uhr. Schichtwechsel. Am Tor bei Halle 9 herrscht kurz Betrieb: Die Spätschicht im ZF-Werk 2 hat Feierabend, die Nachtschicht begiennt. Ein Brief der Geschäftsführung an die Belegschaft hat am Nachmittag für Aufregung gesorgt: Bis 2025 sollen weltweit bis zu 15 000 Stellen, in Deutschland etwa 7000 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Ein „Unding“ sei der geplante Stellenabbau, sagt ein Mitarbeiter, der seit 20 Jahren bei ZF arbeitet.