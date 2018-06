Hier haben alle Kinder Spaß

Der Spielplatz in der Breslauer Straße liegt in einem gewachsenen Wohngebiet im Markdorfer Südwesten und ist laut einer Bürgerumfrage aus dem Jahr 2014 der beliebteste und der am häufigsten besuchte Spielplatz in Markdorf.

Das liegt nicht nur daran, dass sich die Wohngegend in den letzten Jahren verjüngt hat und Familien aus dem neuen Baugebiet Markdorf-Süd diesen Spielplatz nutzen. Denn der Spielplatz ist groß, hat mehrere Sitzgelegenheiten und viele alte Bäume, die einen angenehmen Naturschatten spenden. Zudem gibt es Spielbereiche für Groß und Klein, die räumlich entzerrt sind.

So spielt im vorderen Bereich mit Sandkasten, Rutsche, Nestschaukel und Spielehaus eher die Windelliga. Im hinteren Bereich fühlen sich die größeren Kinder wohl: Die Seilbahn verführt zur rasanten Fahrt, eine hohe Plattform mit steiler Rutsche lädt zum Klettern ein und die Tischtennisplatte zum gemeinsamen Spiel. Ein kleines „Wäldchen“ schafft einen Rückzugort und die große Rasenfläche lädt zum Fußball oder Fange spielen ein.

Wertung (nach Schulnoten): 1 bis 2

Altersgruppe: 1 ½ bis Teenager.

Ausstattung: Rutschen für Klein und Groß, Sandkasten, verschiedene Schaukeln, Kletterturm, Wippe, Tischtennisplatte, Sandspielhaus, Kletterstandgen, Seilbahn

Sicherheit: Eingezäunter Spielplatz, Tor ist jedoch offen

Sitzplätze: Ein Tisch mit Bank sowie mehrere Bänke über den großräumigen Spielplatz verteilt

Fazit: Hier fühlen sich Groß und Klein pudelwohl! Abzug gibt es für den fehlenden Sonnenschutz über dem Sandkasten im Kleinkindbereich, den die Stadt bereits nach der Bürgerumfrage 2014 zugesichert hat. Martin Gerster vom Bauamt versichert: „Es ist geplant, an diesem Spielplatz ein Sonnensegel anzubringen. Ebenfalls missfallen hat den Testern die Verwendung von (zwar abgerundetem) Kies als Fallschutz unter den Geräten. Dies ist laut Spielplatznorm zugelassen und die Vertreter der Stadt versichern: „Wir haben mit den verwendeten Materialien sehr gute Erfahrungen gemacht.“