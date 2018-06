Hier gewinnen alle

Schüler spielen nur am Computer oder Smartphone, wer dies denkt, der ist am Montag im Gymnasium Markdorf eines Besseren belehrt worden. Die Fünft- und Sechsklässler waren zu einem Brettspiel-Nachmittag eingeladen und über 90 Schüler kamen. Seit eineinhalb Jahren gibt es eine Brettspiel-Arbeitsgemeinschaft (AG), in der sich die Schüler ab der achten Klasse einmal im Monat treffen, da der Termin am Abend ist, können die jüngeren Schüler nicht teilnehmen.

Eigentlich unterrichtet Niklas Thomas Biologie und Chemie am Gymnasium, vor über einem Jahr wollte er sich gemeinsam mit einem Referendar in das Schulleben einbringen, mit etwas was sie beide gerne machen, mit Brettspielen. Zum ersten Abend kamen 33 Schüler, eigentlich hatte Thomas auf etwa 15 Teilnehmer gehofft. Doch bei so großem Interesse, stand schnell fest, wir bieten regelmäßig einen Abend im Monat an. Dort treffen sich jetzt regelmäßig 40 bis 60 Schüler, um gemeinsam den verschiedenen Brettspielen zu frönen.

Immer wieder wurde er von Schülern und Eltern angesprochen, auch den jüngeren Schülern die Möglichkeit für Brettspiele zu geben. Im vergangenen Sommer gab es einen Probenachmittag, an dem 30 Schüler teilnahmen. Zur erneuten Auflage am Montag gab es zur Überraschung aller über 90 Teilnehmer. Ganz begeistert von der Rekord-Teilnehmer-Zahl ist Rektorin Diana Amann. „Es ist toll, das so viele Schüler dies Angebot angenommen haben“. Es scheine ein Bedürfnis zu sein, weg vom Computer, gemeinsam mit anderen zu spielen.

An einem Tisch sitzen Samuel, Thomas, Jannik, Tim, Patrick, Julian und Lennard, sie haben sich das Spiel „Risiko“ ausgewählt. Es sei ein Strategiespiel, bei dem es gilt andere Länder zu erobern und dabei verschiedene Aufgaben zu erledigen, erklären die Schüler. Dabei müsse man taktisch vorgehen, erklärte Julian. Es sei ein Spiel für Fortgeschrittene, Monopoly sei dagegen einfach, wird die Zeitungsfrau belehrt. „In der Gemeinschaft zu spielen macht viel mehr Spaß, der Computer ist eintönig, langweilig“, erklärte Julian seine Teilnahme, die anderen stimmen zu. Zu Hause werde mit den Eltern und Geschwistern ebenfalls gespielt.

Am Nachbartisch wird „When I dream“ gespielt, ein Mitspieler mit Schlafmaske muss einen Begriff erraten, der ihm vorher von Mitspielern nebulös erklärt wird. Schließlich muss er noch seinen Traum zu den Begriffen erzählen. Das Spiel beobachtet Benjamin Mähr, ein Lehrer, der sich spontan entschlossen hat, seinen Kollegen bei diesem großen Andrang an Spielern zu unterstützen. Auch einige ältere Schüler helfen bei der Betreuung und können die Spiele erklären.

Es gibt eine große Auswahl von Brettspielen, die mit einer Spende des Fördervereins und dem Erlös aus dem Getränkeverkauf bei den Spieleabenden, erworben wurden, berichtet Niklas Thomas. Es seien neue Spiele, mit tollen Bildern, spannenden Themen und einfachen Regeln, die jeder schnell verstehe, so dass die Schüler sie nach kurzer Zeit mit großem Spaß spielen können. Dies gilt auch für Leonie, Lena, Luise und Carina, die vier Mädchen haben sich das Kartenspiel „Ja, Herr und Meister“, es gilt gute Ausreden zu erfinden. „Mit anderen Menschen macht das Spielen viel mehr Spaß, wenn sie verlieren, ärgern sie sich so schön“, erklärte Luise. (bw)