Hier entsteht ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage

Es gibt eine neue Baustelle im Bereich der Hauptstraße, in der Biberacherhofstraße sollen ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten und eine Tiefgarage mit zehn Stellplätzen entstehen. Den entsprechenden Bauantrag genehmigte der Technische Ausschuss in jüngster Sitzung einstimmig. Es gab bereits vor einigen Jahren einen Bauantrag für das gesamte Eckgrundstück, damals waren die beiden Gebäude an der Hauptstraße mit den Läden einbegriffen. Das Vorhaben scheiterte an nachbarschaftlichen Einsprüchen. Jetzt soll nur das rückwärtige Grundstück bebaut werden. Es ist ein Gebäude mit drei Vollgeschossen und dem Dachgeschoss geplant. Foto: Brigitte Walters