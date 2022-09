Herzliche Begegnungen und lustige Anekdoten

Der Deutsch-Polnische Freundeskreis am Bodensee blickt in diesem Jahr auf zwei Jahrzehnte Arbeit für die Völkerverständigung zurück. Mit einem abwechslungsreichen Programm und festlichen Menü feierte der Verein sein Jubiläum im Markdorfer „Ambasadorka“.

Unter den 22 Teilnehmenden des Abends waren auch langjährige Begleiter und Wegbereiter der deutsch-polnischen Freundschaft, wie Landrat a. D. Siegfried Tann, Johanna Dudzinski-Tann, die den Vereinsvorsitz 18 Jahre lang innehatte, sowie Dr. Elmar Kuhn, ehemalige Kreiskulturleiter und Joachim Kruschwitz, ehemaliger Erster Landesbeamter des Bodenseekreises, berichten die Verantwortlichen in einem Schreiben.

Vereinsvorsitzende Katharina Zlotos führte durch den Jubiläumsabend. Elmar Kuhn referierte über die vielschichtigen historischen Verbindungen zwischen Polen, dem Paulinerorden, bis hin zur aktuellen Kreispartnerschaft. Rückblicke, viele Fotos und Anekdoten sorgten für Heiterkeit und riefen Erinnerungen an Begegnungen wach. „Das in den 20 Jahren Geleisete kann alle Vereinsmitglieder stolz machen. Vielen Menschen in Polen haben unsere sozialen Aktionen wie Spenden- und Möbelsammlungen ganz konkret geholfen. Aber auch jeder, der an einer Bürgerreise teilgenommen oder den Austausch auf andere Weise mitgestaltet hat, hat in seinem Herzen etwas dazugewonnen“, resümierte Zlotos.