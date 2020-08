Herabfallende Strohballen lösen Unfall aus

Ein 20-jähriger Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger hat am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Ittendorfer Straße in Markdorf an zwei Stellen Strohballen verloren und einen Verkehrsunfall verursacht. Das berichtet die Polizei. Nachdem er den Kreisverkehr in Fahrtrichtung B 33 verließ, verlor er drei Strohballen, die gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 43-Jährigen prallten und dieses beschädigten. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die B 33 musste während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Warum sich die Ladung trotz der verwendeten Spanngurte löste, konnte bislang noch nicht geklärt werden.

