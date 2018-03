Hepbacher Narren feiern nächstes Jahr „100 Jahre Dorffasnet“

Die Mitglieder des Narren- und Brauchtumsvereins (NBV) Hepbach setzen auf das bewährte Vorstandsteam. In ihrer Hauptversammlung ist Daniel Kurz als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt worden. Nun können die Narren mit den Vorbereitung des Jubiläums beginnen. 100 Jahre Dorffasnet in Hepbach soll im Februar nächsten Jahres in der Stadthalle groß gefeiert werden.

Vor einem Jahr hat Daniel Kurz das Amt des Vorsitzenden übernommen, neben den üblichen Veranstaltungen, wie Vatertagshock und Stadtfest, galt es das Narrenstüble gründlich zu renovieren, so dass es jetzt wieder ein gemütlicher Treffpunkt für die Mitglieder ist. Bei der Anzahl der Mitglieder gab es eine leichte Steigerung, derzeit hat der NBV 69 aktive und 54 passive Mitglieder. Die in der vergangenen Fasnet an acht Umzügen, wie Mühlhofen, Brochenzell und Tettnang, mitgesprungen sind. Ebenso reisten sie zum Freundschaftstreffen des Verbands Alb-Bodensee oberschwäbischer Narrenvereine in Moosheim. Höhepunkte der Dorffasnet waren traditionell das Kärrele-Rennen, der Kinderball und der Rathaussturm in Leimbach.

Fauler erhält NBV-Orden

14 Mitglieder wurden mit dem Jahresorden geehrt, sie waren bei allen Umzügen dabei. Mit dem Goldenen NBV-Orden wurde Angelika Fauler geehrt, sie ist sei 25 Jahren im Verein aktiv. Für 25jährige passive Mitgliedschaft wurde Ortsvorsteher Hubert Roth geehrt.

Bei den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen wurde Daniel Kurz einstimmig im Amt bestätigt, seine Stellvertreterin ist Juliane Stinner. Das Protokoll schreibt Patricia Herrmann, hier gab es einen Wechsel, Rebecca Urban kandidierte nicht mehr. Die Finanzen betreut weiterhin Marlene Steinert. Vertreter der Schrättele im Vorstand sind Miriam Hodapp und Birgit Späth, für die Gehrenbergler ist es Jens König.

Mit einem großen Ball in der Stadthalle soll das Jubiläum „100 Jahre Dorffasnet“ im Februar gefeiert werden, kündigte Daniel Kurz an. Der NBV werden dabei auch eine Geisternacht in der Stadthalle ausrichten.