Helene Uhlig erhält Markdorfer Förderpreis

Den Förderpreis des Markdorfer Wirtschaftskreises für besondere Leistungen im Bereich Sprachen erhält in diesem Jahr die BZM-Abiturientin Helene Uhlig. Am Montag überreichte Thomas Bucher vom Wirtschaftskreis das Preisgeld und die Urkunde. Coronabedingt gab es in diesem Jahr keinen Preis im naturwissenschaftlichen Bereich.

Es sei eine etwas ungewohnte Preisverleihung in diesem Jahr im Bürgersaal des Rathauses, stellte Bürgermeister Georg Riedmann fest. Er dankte dem Wirtschaftskreis, der die Preise stifte, damit die Belobung von herausragenden Leistungen ermögliche und Schüler motiviere sich am Auswahlverfahren zu beteiligen. Derzeit verändere sich das Bildungswesen, stellte Stefan Ferguson vom Gymnasium fest, es sei ein Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen. Es gelte, die Fächer zu enthierarchisieren, sie aus den Schubladen befreien – alle seien gleich, egal ob Sprachen, Naturwissenschaften, Kunst oder Sport.

Helene Uhlig sei in allen Fächern gut, auch in Musik und Sport, stellte Ferguson die Preisträgerin vor. Die Bewerber wurden schriftlich und mündlich geprüft. So galt es etwa, in Englisch eine Ausarbeitung zu einem Zitat von Franz Kafka zu schreiben. In der mündlichen Prüfung ging es in Englisch um Rassismus in den USA und in Latein um den Philosophen Cicero. „Das war eine sehr anspruchsvolle Befragung,“ gestand Helene Uhlig am Rande der Feier.

Mit dem Preisgeld will sie nach London reisen, um mehr über die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Lockdowns zu erfahren, welche Veränderungen es für Menschen und Unternehmen gibt. Darüber wird sie bei der Preisverleihung im nächsten Sommer berichten. Über die Entwicklung der Migration in New York, wollte eigentlich die Preisträgerin 2019, Lea Morreale berichten, doch die Reise im März wurde gestrichen. Deshalb hatte sie ein anderes Thema ausgewählt: Das Gefängnis-System in den USA. Ein komplexes, vielfältiges Thema, Morreale erläuterte kurz die Geschichte, die heutige Situation und die Missstände in den Gefängnissen, die auch ein wichtiger Wirtschaftszweig sind.

Der Wirtschaftskreis unterstütze und fördere seit vielen Jahren die Bereiche Sprachen und Naturwissenschaften, stellte Thomas Bucher fest. Es gebe jedes Jahr herausragende Leistungen. Mit den Preisen sollten auch Schüler angespornt werden, sich in den nächsten Jahren zu bewerben. Diana Amann, Rektorin des Gymnasiums, dankte dem Wirtschaftskreis. Sie hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder Bewerber für den naturwissenschaftlichen Bereich gebe, derzeit werden die Klassenräume umfassend umgebaut.