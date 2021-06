Haus & Grund bietet wieder Rechtsberatungstermine an

Ab Juli werden die Rechtsberatungstermine wieder persönlich in der Geschäftsstelle von Haus & Grund Markdorf angeboten. Allerdings müssen zwischen den einzelnen Beratungsterminen jeweils 20 Minuten liegen und die Beratung darf dann tatsächlich nur 15 Minuten dauern, damit es im Wartezimmer nicht zu voll wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Termine sind der 12. und 26. Juli von 18 bis 20 Uhr. Bei Bedarf wird um Terminvereinbarung (Geschäftszeiten: Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Telefon 07544 / 732 96 oder Anrufbeantworter oder E-Mail: haus-und-grund-markdorf@gmx.de. Auch eine telefonische Beratung ist nach Absprache eines Termins möglich, ebenso eine E-Mail-Beratung mit Angabe der Mitgliedsnummer per E-Mail an kiefer@rechtsanwalt-markdorf.de