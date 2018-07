Haslacher Hof: Plan B ist gefragt

Die aktuelle Stimmungslage deutet stark darauf hin, dass Bürgermeister Bernd Gerber im Gemeinderat keine Mehrheit für das im neuen Flächennutzungsplan vorgesehene 28 Hektar große Gewerbegebiet beim Haslacher Hof finden wird. Das heißt: Er muss Alternativen präsentieren, möglichst schon in den Bürgerversammlungen nächste Woche. Gegenüber der SZ hält sich Gerber aber bedeckt.

Von unserem Redakteur Jens Lindenmüller

„Lassen Sie sich überraschen. Es wird sicher spannend“, antwortet der Bürgermeister viel- und nichtssagend zugleich auf die Frage der Schwäbischen Zeitung, ob er in den drei anstehenden Bürgerversammlungen einen Plan B aus dem Hut zaubern werde. Denn eines scheint klar: Plan A durchzubringen, das wird für ihn alles andere als einfach. Dieser Plan A sieht (die SZ hat berichtet) so aus, dass im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans südöstlich des Haslacher Hofs – am künftigen Knotenpunkt von Südumfahrung Markdorf, Südumfahrung Bermatingen und B 33 – 28 Hektar als interkommunale gewerbliche Entwicklungsfläche ausgewiesen werden sollen. Dadurch würde mitten in einem regionalen Grünzug ein neuer Siedlungsschwerpunkt entstehen. „Unsere Intention war immer, Gewerbeflächen woanders auszuweisen. Doch die Planer sind nirgends fündig geworden. Wir haben keine Alternativen“, betonte Bernd Gerber vor der Gemeinderatssitzung im April gegenüber der SZ.

Die Gemeinderäte wollen sich mit dieser Feststellung allerdings nicht zufrieden geben. Nicht nur Umweltgruppe und SPD haben bereits klar gemacht, dass sie ein Gewerbegebiet an dieser Stelle – egal wie groß – ablehnen werden, auch aus den Reihen der CDU gab’s heftige Kritik. Wie die Freien Wähler werden aber wohl auch die Christdemokraten ihre Entscheidung davon abhängig machen, ob beziehungsweise welche alternativen Standorte zur Abstimmung gebracht werden. Ideen gibt’s einige: Immer wieder genannt werden Grundstücke im Bereich Stadel, südlich der L 205 zwischen Markdorf und Wangen und südlich des Bildungszentrums. Laut Gerber sind all diese Alternativen – und weitere – aber bereits geprüft und als ungeeignet verworfen worden. Ob er wirklich noch einen Plan B in der Hinterhand hat, scheint also fraglich.

Versammlungen in den Ferien

Kritik wird sich der Bürgermeister in den Bürgerversammlungen so oder so anhören müssen. Auch bezüglich der Termine für diese Versammlungen. Alle drei liegen mitten in den Pfingstferien. Nicht wenige Kritiker unterstellen Absicht. Bernd Gerber sieht’s gelassen und sagt: „Wer kommen will, der kommt auch.“ Frühere Termine seien nicht möglich gewesen, weil das ganze Verfahren sorgfältig vorbereitet werden müsse. Und nach den Ferien sei es zu spät für die Bürgerversammlungen. Gerber verweist auf die geplante große Beratung im Gemeinderat im Juni und eine für eventuelle Nachbesserung erforderliche weitere Sitzung im Juli. Mit den anderen Gemeinden aus dem Gemeindeverwaltungsverband habe man sich im vergangenen Herbst auf die klare Vorgabe geeinigt, bis zur Sommerpause den Vorentwurf zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans fertig zu haben. Gerber verweist außerdem darauf, dass in den anderen Verbandsgemeinden gar keine Bürgerversammlungen geplant seien. Die dortigen Entwürfe sind allerdings auch längst nicht so umstritten.

Die Stadt Markdorf lädt zu insgesamt drei Bürgerversammlungen ein, bei denen die Fortschreibung des Flächennutzungsplan und die Kommunalfinanzen im Mittelpunkt stehen werden: am Montag, 31. Mai, 20 Uhr, in der Stadthalle Markdorf, am Dienstag, 1. Juni, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Leimbach, am Mittwoch, 2. Juni, 20 Uhr, im Bürgerhaus Ittendorf.