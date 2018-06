Harald Geng ist neuer Obertorpfleger

Die Mitglieder des Förder- und Freundeskreises Obertor bestätigen Klaus Messmer für weitere zwei Jahre als Vereinsvorsitzenden. In der Hauptversammlung am Mittwoch wurde auch der neue Obertorpfleger Harald Geng vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mal ebbes anders“ wird es im Oktober rund ums Obertor eine Ausstellung unter dem Titel „Wir können nicht nur Fasnacht“ geben, bei der Mitglieder der Narrenzunft ihre Hobbys und Freizeitaktivitäten präsentieren werden.

Wesentliche Aufgabe des Förder- und Freundeskreises sei es, zum Erhalt des Obertores beizutragen, erinnerte Vorsitzender Klaus Messmer an den Vereinszweck. So habe der Verein in den vergangenen Jahren den Umbau und die Renovierung des Obertores durch finanzielle Zuschüsse unterstützt. Es seien immer wieder Reparaturen oder Veränderungen notwendig. So soll die seitliche Fassade einen neuen Anstrich erhalten, eventuell soll die Tür an der Seite, ein kleines Überdach erhalten und zum Stadtjubiläum soll am Obertor ein Wappen aufgemalt werden, listete Messmer die anstehenden Arbeiten auf.

Er dankte dem Ehrenmitglied Hans Schleicher, der dem Verein Videofilme, die während des Brauchtumjahres 1988 aufgenommen wurden, übergeben hat. Der Verein hat sie inzwischen digitalisiert und so konnte Messmer an den Spender einen Satz CDs mit 18 Stunden Film überreichen. Ebenfalls einen Satz dieser CDs erhielt der bisherige Obertorpfleger Dietmar Bitzenhofer, der nach 18 Jahren Tätigkeit dies Amt abgegeben hat. In seinem Bericht erinnerte Bitzenhofer an die umfangreichen Umbau- und Renovierungsarbeiten in diesem Zeitraum, vom Keller bis zum Dach gab es Änderungen. Der scheidende Obertorpfleger dankte seinen vielen Helfern aus der Narrenzunft. Eine Änderung gibt es in diesem Jahr, das Straßenfest im August fällt diesmal aus, dies geschehe mit Hinblick auf die umfangreichen Vorbereitungen auf das große Narrentreffen, erklärte Bitzenhofer. Die Mitglieder der Narrenzunft sollten nicht überfordert werden. Abschließend stellte er mit Harald Geng seinen Nachfolger vor, der bereits bei der Sanierung der Sanitärräume fleißig geschafft habe.

Diese Arbeiten hätten dazu geführt, dass es 2015 ein Minus in der Kasse der Stiftung Obertor gegeben habe, berichtete Stiftungsrat-Vorsitzender Rolf Reiter. Beim Förderverein habe es ein Plus gegeben, aufgrund der Überschüsse bei den zwei Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Bei den turnusmäßig anstehenden Vorstandswahlen wurde Klaus Messmer einstimmig als Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Schriftführer Hans-Peter Beck und die Beisitzer Heinz Schwenninger und Wolfgang Ehrmann.

Abschließend berichtete Zunftmeister Bitzenhofer von den Vorbereitungen für das große Narrentreffen Ende Januar in Markdorf. Es sei für die Zunft eine Riesengeschichte, die gestemmt werden müssen. Er bat die Mitglieder des Fördervereins um Mithilfe an diesen beiden Tagen.