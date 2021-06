„Hansafüratle mit geändertem Ablauf

Altem Brauch getreu, wird am Donnerstag, 24. Juni, das „Hansafüratle“ für die Schulkinder stattfinden. Aufgrund der gegebenen Corona-Situation muss der Ablauf des „Hansafüratle“ auch dieses Jahr nochmals in geänderter Form stattfinden, teilt die Stadtverwaltung mit . Mit der Grundschule abgestimmt, muss die Zahl der teilnehmenden Kinder beschränkt werden, damit die Gruppengrößen in vertretbarem Rahmen gehalten werden können. Um den Mindestabstand einzuhalten, dürfen sich die Kinder im Reigen um das Feuer nicht an den Händen halten und anschließend auch nicht von Haus zu Haus ziehen. Die vorbereiteten Säckchen werden die Kinder selbst aus einem Korb nehmen. Die Kinder versammeln sich kurz vor 12 Uhr mittags an den festgelegten Sammel- bzw. Feuerstellen. Es wird folgende drei Sammel- beziehungsweise Feuerstellen geben: Im Schlosshof, auf der Wiese am Weiher und in Fitzenweiler (nur für Kinder aus Fitzenweiler).