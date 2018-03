Hänseler befreien die Schüler der Greteler

Eine Abordnung der Historischen Narrenzunft Markdorf hat am Schmotzigen Dunnschtig die rund 2000 Schüler am Bildungszentrum (BZM) befreit. Doch bevor die Schüler sich über ihre Freiheit freuen konnten, mussten sie noch eine Unterrichtsstunde über sich ergehen lassen. So konnten auch rosafarbene Bärchen an der Tafel gesichtet werden.

Gegen halb 9 Uhr treffen sich die Narren, um die Schule zu erobern. Sie ziehen von Klassenzimmer zu Klassenzimmer, bis alle Schüler aus dem Unterricht befreit sind. Der Zug, der dabei immer größer wird, trifft sich am Ende im Bereich des Haupteingangs. Dort trafen sie auf die beiden Schulleiterinnen, Diana Amann vom Gymnasium und Veronika Elflein von der Verbundschule. Sie wollten die Schule allerdings nicht ohne weiteres aufgeben. „Die Schule ist doch im ganzen Jahr ein Narrenhaus“, sagte Diana Amann.

Die beiden Rektorinnen hatten sich für die Schülerbefreiung ein Markdorfer Spezialhäs genäht: Passend zum Hänseler der Historischen Narrenzunft waren sie als Greteler verkleidet. Ihr Gretelerhäs besteht – wie das Hänselerhäs – aus Blätzle, natürlich in den Farben des Markdorfer Hänselers. Es ist etwas weniger aufwändig, obwohl, wie Veronika Elflein beteuerte, die ganzen Weihnachtsferien fürs Nähen drauf gegangen seien. Dem Befreiungskomitee fand trotzdem das Haar in der Suppe: „Ein Hänseler trägt schwarze Strümpfe“, kritisierten die Narren.

Bevor die beiden Rektorinnen den Narren den großen, silbernen Schulschlüssel übergaben, hatten sie noch einige interesante Vorschläge für die Stadtverwaltung parat. Sie schlugen vor, dass die Verwaltung, statt ins Bischofsschloss einfach in die Schule einziehen könnten. Kaum ausgesprochen, verwarfen sie diese Idee aber wieder: In den Klassenzimmern müsse man denken und in der Sporthalle müsse man sich bewegen. Eigentlich sei nur die Mensa ein geeigneter Ort für die Verwaltung. Deshalb brachten sie noch ein mobiles Rathaus ins Spiel. Auf einem Boot könne die Verwaltung den Ochsenbach hinauf und hinunter steuern.

Schließlich übergaben sie den Schulschlüssel an die Narrenzunft. Die befreiten Schüler durften dann noch gemeinsam feiern. Die Verbundschule veranstaltete den Altersgruppen entsprechend drei Partys auf verschiedenen Ebenen im Schulhaus. Das Gymnasium traf sich in der Sporthalle, wo verschiedene Spiele und Wettbewerbe organisiert wurden.