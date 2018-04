Gut gelaunte Gäste genießen Markdorfer Musiknacht

In acht Lokalen haben am Samstag acht Bands bei der elften Auflage der Markdorfer Musiknacht für ausgelassene Stimmung gesorgt. Bei bestem Ausgehwetter mit milden Temperaturen haben musik- und partybegeisterte Besucher aus nah und fern die Innenstadt zu einer Musikmeile und die Nacht zum Tag gemacht.

Eine laue Sommernacht Ende April, gut aufgelegte Bands beziehungsweise Entertainer, die ein breitgefächertes musikalisches Repertoire aus Rock, Pop, Soul, Reggae bis hin zum Schlager anbieten – was braucht es mehr, um Gäste in der Markdorfer Innenstadt bei Laune zu halten. Die elfte Musiknacht ist wieder einmal ein voller Erfolg gewesen.

„Es war wieder eine super Resonanz“, stellte Markus Wiggenhauser vom Lichtblick in der Marktstraße zufrieden fest. Der Mitorganisator der elften Musiknacht konnte zwar bezüglich Besucherzahlen noch keine Rücksprache mit seinen Wirtskollegen halten, aber so viel war schon gewiss: der Vorverkauf versprach wieder proppenvolle Lokale.

Und so war es dann auch. Bereits eine halbe Stunde nach Beginn der Veranstaltung füllten sich die Gaststätten rasch. Wer nicht gleich drinnen einen Platz finden konnte, für den gab es dann auch die Möglichkeit, sich dank des guten Wetters draußen hinzusetzen und der Musik bei einem Gläschen Wein, Sekt oder Bier durch die geöffneten Fenster mitzuhören.

„Einfach super“

Richtig fetzig legte die Band Popp Deluxe im Lichtblick los. Die charmante Sängerin Michaela Popp und ihre vier Musiker heizten ihr Publikum von Beginn an mit Pop-, Blues-, Soul- und Rocksongs ein. Nur wenige Meter weiter im Untertor Café wechselte zwar der Musikstil, nicht aber die Stimmung. Solido Caliente animierte das Publikum mit Latin-Jazz, Funky-Salsa, Reggae und Calypso sofort zum Tanzen und Hüften schwingen.

Natürlich auch Amanda und Belinda aus Unteruhldingen. „Wir sind das erste Mal hier auf der Musiknacht, einfach super“, war ihr Eindruck, nachdem sie schon in zwei Lokalen gewesen waren und ihre Tour fortsetzten.

Durch das Untertor hindurch über die Straße und schon waren aus dem Gasthaus Krone altbekannte Beatles-Hits zu hören. Kein Wunder, denn dort hatte A Beatles Night, eine einzigartige Live-Band vom Bodensee um den singenden Zahnarzt Kurt Reichle ihre Instrumente aufgebaut. „Bei „We love you“, „When I’m sixty-four“ oder „Madical Mystery Tour“ wurden die Gäste, die sich vorwiegend aus Wegbegleitern der Beatles zusammensetzte in die alten Zeiten zurückversetzt.

Ob im Café di Coppola bei Five Pack, in der Turmstube mit Joe Vox, Gasthaus Lamm mit Enrico oder auch im Ludwig Café im Proma mit Paul Music, es war überall das gleiche Bild: Gut gelaunte Gäste die beschwingt die Musik genossen. In der Bar Mojo an der Weinsteige war dann noch eine Gruppe junger Frauen aus Salem-Weildorf in Feierlaune anzutreffen. Sie nahmen die Markdorfer Musiknacht zum Anlass, bei ihrer Junggesellinnen-Tour mit ihrer Freundin dort den Abschluss zu feiern. Wer zu später Stunde noch weiter tanzen wollte, hatte im Lemon Beat Club mit dem Bändel der Musiknacht freien Eintritt.