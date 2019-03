Gruppe greift 13-Jährigen an

Die Polizei sucht Zeugen zu einem tätlichen Angriff auf einen 13-jährigen Jungen am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich zwischen der Bushaltestelle Ittendorfer Straße und dem Proma-Einkaufszentrum in Markdorf. Den Angaben des 13-Jährigen zufolge sei er von mehreren teils alkoholisierten Personen zunächst an der Bushaltestelle angesprochen und im weiteren Verlauf in Richtung Proma gedrängt worden. Nachdem er auf eine Frage offenbar keine zufriedenstellende Antwort gab, sei er dann mit einem Springmesser bedroht und angegriffen worden. Im Zuge der Abwehr erlitt der Junge an der Hand leichtere Schnittverletzungen und erhielt anschließend von einem der Beteiligten noch einen Faustschlag ins Gesicht. Nachdem es dem 13-Jährigen gelang, in einen nahegelegenen Lebensmitteldiscounter zu flüchten und Hilfe zu holen, flüchtete die Personengruppe unerkannt. Bei den Angreifern soll es sich um sechs bis sieben Personen im Alter zwischen 19 und 20 Jahren gehandelt haben.

