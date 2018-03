Großwildjäger machen fette Beute

Alles Tarnen hat keinen Erfolg, auch in diesem Jahr haben die Mitglieder des Vermessungstrupps (VTM) der Historischen Narrenzunft Markdorf am Samstag das Rathaus erobert. Die Mitarbeiter des Rathauses hatten sich als Zirkusensemble getarnt, doch das half gar nichts. Die Großwildjäger vom VTM fingen in ihren Netzen die Verteidiger des Rathauses ein.

Der Zirkusdirektor, Bürgermeister Georg Riedmann, wurde mit einem Weihnachtsbaumnetz außer Gefecht gesetzt. Zuvor hatten die jüngsten Narren in einem langen, bunten Umzug den Narrenbaum durch die Innenstadt auf den Marktplatz gezogen. Eine große Zahl von Zuschauern war gekommen, um das närrische Spektakel zu verfolgen und beim Aufstellen des Narrenbaums dabei zu sein.

Es war eine tolle Vorführung die die Mitarbeiter des Rathauses zeigten. Als Clowns, Giraffen, Zebras, Gorillas, Bären, Tiger und Jongleure begeisterten sie die Zuschauer. Dabei reagierten die Zirkusmitglieder mehr oder weniger auf die Anweisungen ihres Direktors, diszipliniert oder Chaos verbreitend sprangen sie durch die Arena. Ob Ähnlichkeiten mit der Realität beabsichtigt waren, ist nicht bekannt.

Die Zirkusleute hatten ihr Programm gerade beendet, da kamen die bunt kostümierten Kinder, die den Narrenbaum durch die Haupt- und Marktstraße bis zum Marktplatz zogen. Gefolgt von der Zunftkapelle Markdorf, einer großen Abordnung der Ittendorfer Guggenbichler und den Gruppen der Markdorfer Zunft unter Leitung der neuen Zunftmeisterin Birgit Beck.

Währenddessen hatten sich die Großwildjäger des Vermessungstrupps in der Obertorstraße gesammelt und zogen mit Rauch und Böllern gegen das Rathaus. Die Zirkusmitglieder verteidigten sich mit Ketten- und Seilhindernissen, mit Wurfgeschossen versuchten sie die Angreifer abzuwehren. Doch eine Gruppe der Jäger schlich sich um das Kampfgetümmel herum und griff die Verteidiger von hinten an, mit einem großen Netz wurde ein Teil mattgesetzt. Bürgermeister Riedmann ließ sich, ganz locker, von seinen Wildkatzen verteidigen, die aber nicht verhindern konnten, dass er im Weihnachtsbaumnetz landete. Ober-Vermesser Clemens Scheidweiler bekam den Rathausschlüssel und ließ den Bürgermeister im Gorilla-Käfig abfahren. „Markdorf ist endgültig fest in Narrenhand“, verkündete Zunftmeisterin Birgit Beck.

Nach dem Machtwechsel im Rathaus zogen die Narren auf den Marktplatz, um das Aufstellen des Narrenbaumes zu beobachten. Dort standen die Zimmerleute unter der Leitung von Alfons Viellieber bereit, um den Narrenbaum aufzurichten. Mit großer Routine waren die Zimmerleute bei der Arbeit und kurz vor drei Uhr war es soweit, der Narrenbaum ragte in den Markdorfer Himmel. Der Narrenbaum ist ein besonderes Exemplar, er hat eine Doppelspitze.