Große Spende sorgt für warme Mahlzeiten

Bereits zum dritten Mal haben die Beteiligten der Technidata-Erwerbergesellschaft eine Spende an den Peru-Kreis überreicht. „Die Gewinne, die wir aus Investitionen erzielen, werden an soziale Projekte ausgeschüttet“, sagte Michel Veysseyre von der TD-Erwerbergesellschaft.

Das Geld werde hauptsächlich in die Jugend investiert, um diesen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. „Das Geld reicht zur Finanzierung der Schulspeisung für ein Jahr“, erklärte Helga Konzet-Horn vom Peru-Kreis. Mit der Spende könnten sowohl die 90 Schulkinder als auch die 15 Erwachsenen mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden.

„Wir wollen etwas an die Gesellschaft zurückgeben“, berichtete Carlo Bevoli von der Erwerbergesellschaft. Es würden auch Projekte für ältere Menschen gefördert, aber die Kinder seien mit vorne dabei. Durch die Sicherstellung des Mittagessens könnten inzwischen auch Mädchen zur Schule gehen, die ansonsten zu Hause bleiben müssten, um zu arbeiten. Die Spende sei eine unheimlich große Hilfe.

Vom Schüler zum Rektor

Das Geld gehe auf das Konto der Pfarrgemeinde von Huancaray, die aus 40 einzelnen Dörfern bestehe. „Einer der ersten Schüler, der von der Schulspeisung profitiert hat, ist heute Rektor der Schule“, sagte Manfred Lorenz. Als nächstes Projekt stehe der Bau von Solaranlagen an. „Markdorf ist eine Marke dort“, so Lorenz weiter. Den Bewohnern von Huancaray sei Markdorf näher als die Regierung in der Hauptstadt Lima. „Über die Spendenfreude können wir uns nicht beschweren“, betonte Ernst Arnegger. Der Markdorfer Peru-Kreis werde von anderen Initiativen oft beneidet. „Pfarrer Hund unterstützt uns ganz toll“, sagte Konzet-Horn lobend.

Im Laufe der 1988 entstandenen Partnerschaft wurden schon viele Dinge in Huancaray auf den Weg gebracht. Das Projekt der Schulspeisung existiere seit 2001, im gleichen Jahr startete auch das Projekt „Wasser für Huancaray“. Ferner wird seit 1989 die Krankenstation unterstützt, 1996 begann der Kauf von Lernmaterial für die Schule. „Seit 2009 gibt es eine pfarreigene Apotheke“, sagte Manfred Lorenz. Damit sei eine minimale Gesundheitsversorgung gesichert.

„Kontinuität ist durch direkte Kontakte gesichert“, sagte Pfarrer Ulrich Hund. Die Gegend sei eine der ärmsten Perus. „Durch Bildung tut sich aber was“, fasste Ernst Arnegger zusammen.