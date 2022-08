Grashüpfer im Auto: Frau fährt gegen Baum

Ein Grashüpfer ist mutmaßlich die Ursache für einen Unfall gewesen, bei dem sich am Montagmorgen eine 49-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen hat.

Laut Polizeibericht war die Frau war auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes im Schießstattweg unterwegs und reagierte mit Hysterie, als sie das kleine Insekt in ihrem Wagen wahrnahm.

In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr gegen einen Baum. Durch den Aufprall erlitt sie eine Verletzung am Kopf und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Ihr zehn Jahre alter Sohn auf dem Beifahrersitz blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.