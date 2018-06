Grünes Licht für Mehrfamilienhäuser in Ittendorf

Eine deutliche Veränderung wird es in der Kippenhauser Straße in Ittendorf geben. Dort soll ein kleines, ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen abgerissen werden und stattdessen drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Wohnungen entstehen. Dafür entschied sich der Ortschaftsrat Ittendorf in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig.

Und der Technische Ausschuss folgte der Entscheidung der Ittendorfer in seiner Sitzung am Dienstagabend ebenfalls einstimmig. Da für diese Stelle kein Bebauungsplan vorliegt, müsse sich der Neubau lediglich in Art und Maß der Nutzung und Bauweise in die nähere Umgebung einfügen und dies sei gegeben, hieß es seitens der Stadtverwaltung.

Es gibt keinen Bebauungsplan

Die notwendigen Stellplätze für die drei Mehrfamilienhäuser sollen überwiegend in einer Tiefgarage geschaffen werden, insgesamt sind 28 Plätze geplant. Die beiden Gebäude an der Kippenhauser Straße sind dreigeschossig und mit je fünf Wohnungen; im rückwärtigen Bereich entsteht ein zweigeschossiges Haus mit vier Wohnungen.

Auch Ortsvorsteher Thomas Geßler war mit den Plänen zufrieden, es habe in den vergangenen Monaten einige Gespräche mit dem Bauherrn und Planer gegeben. Die ersten Pläne hätten sich deutlich verändert. Zudem soll an der südlichen Grundstücksgrenze ein Gehweg eingerichtet werden, der vom Gartenweg, über die Kippenhauser Straße bis nach Hagnau führt. Mit dem Bauantrag könne man zufrieden sein, erklärte Thomas Braun, es sei eine akzeptable Lösung erreicht worden. Die Bebauung sei ein Kompromiss mit dem man leben muss, meinte Bernhard Grafmüller.

Bürger fordert mehr Transparenz

In der anschließenden Bürgerfragestunde kritisierte ein Bürger, dass geplante Bauprojekte – wie das in der Kippenhauser Straße – monatelang hinter verschlossenen Türen beraten würden und die Öffentlichkeit erst informiert würde, wenn alles festgezurrt sei. Ihm zufolge wäre es besser die Öffentlichkeit eher zu informieren. Mit dem Algemarin-Gelände laufe es jetzt wieder ähnlich.

Zuvor hatte Bauamtsleiter Michael Schlegel berichtet, dass es in der vergangenen Woche ein Gespräch mit dem Mehrheitseigentümer des Algemarin-Geländes gegeben habe, der mit Hochdruck die Planungen betreibe. Ortsvorsteher Geßler sagte, er rechne damit, dass in der Juni-Sitzung bereits erste Baupläne für den Bereich vorliegen.