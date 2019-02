Grüne wählen Franziska Scholz auf Listenplatz 1

Eine Kandidatenliste mit jungen und erfahrenen Bewerbern hat das Bündnis90/Die Grünen für den Wahlkreis 2 des Bodenseekreises aufgestellt. In der Nominierungsversammlung am Mittwoch wurde die 18-jährige Schülerin Franziska Scholz auf den Listenplatz 1 gewählt, ihr folgt Helmut Faden, der bereits seit zehn Jahren dem Kreistag angehört.

Es sei nicht schwierig gewesen, Kandidaten für die Liste der Grünen zu finden, freute sich Kreisrat Helmut Faden. Auch in Markdorf sei der politische Aufwind für die Grünen zu spüren. Dem stimmte auch Martin Hahn (MdL) aus Überlingen, vom Kreisvorstand der Grünen, zu. Die Zustimmung der Bevölkerung zur grünen Politik mache sich in der Partei deutlich bemerkbar, etwa 100 neue Mitglieder konnten in den vergangenen Monaten gewonnen werden, derzeit habe der Kreisverband etwa 270 Mitglieder.

Der Kreis ist eine Behörde, die Landesgesetze auf Kreisebene umsetze. Der Kreishaushalt umfasse rund 300 Millionen Euro, ein Drittel fließe davon in den sozialen Bereich, der Bodenseekreis habe auch die Arbeitsvermittlung übernommen, erläuterte Hahn einige Aufgaben des Kreises. Ein wichtiger Bereich sei die Verkehrspolitik, so der Unterhalt der Kreisstraßen, der Bau von Radwegen, die Verbesserung der Mobilität in den verschiedenen Bereichen. So beteilige sich der Kreis an den Planungen zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn. Er sei überzeugt, dass die Bahn deutlich mehr Fahrgäste gewinnen könne, wenn sie mehr Verbindungen und attraktive Zeiten anbiete, meinte Hahn. Weiterhin lehnen die Grünen die Südumfahrung Markdorf ab, dies sei nur ein Torso ohne Anschluss. Markdorf brauche eine Entlastung, aber die Südumfahrung würde diese Aufgabe nicht erfüllen, stellte Hahn fest.

Bei der Kandidatenvorstellung musste Franziska Scholz passen, die 18-jährige Schülerin konnte krankheitsbedingt nicht kommen. Sie wohnt in Meersburg, will im Herbst in Konstanz mit dem Jura-Studium beginnen. Sie ist in der Grünen-Jugend aktiv und gehört seit einigen Monaten dem Kreisvorstand an. Ihre Interessen-Schwerpunkte sind die Sozial- und Bildungspolitik. Mit ihrer Kandidatur wolle sie junge Menschen motivieren, ebenfalls zu kandidieren, erklärte sie in ihrer schriftlichen Vorstellung. Sie wurde ebenso einstimmig gewählt wie Helmut Faden auf Platz 2 der Kandidatenliste. Faden ist pensionierter Lehrer. Der Markdorfer will sich verstärkt für das Thema Mobilität im Kreis einsetzen. Ebenfalls aus Markdorf, Silja Beck, deren Interessenschwerpunkte beim Verkehr und der Gemeinwohl-Ökonomie liegen. Das Thema Digitalisierung beschäftigt Jonas Alber aus Markdorf. Der 18-Jährige setzt sich dafür ein, das Schüler einen besseren Umgang damit lernen. Im sozialen Bereich engagiert sich Janina Winter aus Markdorf. Aus Oberteuringen kandidiert Alexander Tieftrunk, Bermatingen vertreten Jakob Krimmel und Tobias Barisch auf der Liste. Winfried Krämer vertritt das Deggenhausertal und Joachim Mutschler wohnt in Markdorf.