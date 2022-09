Gold für Markdorfer Rettungsschwimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 21. September bis zum 2. Oktober fand im italienischen Riccione die Rescue 2022, die Weltmeisterschaft der Rettungsschwimmer statt. Bei dieser Großveranstaltung messen sich die besten Rettungsschwimmer in Disziplinen im Meer und am Strand, in Einzel- und Teamwettbewerben. Es traten 55 Nationalmannschaften und rund 550 Athleten bei den Masters gegeneinander an. Die DLRG Bermatingen/Markdorf wurde durch die Rettungsschwimmer Norbert Haaser, Klaus Staiber, Pius Lenzlinger, Marc Kiemann, Markus Rank und Wolfgang Draaijer vertreten. Gecoacht wurden die Athleten durch den erfahrenen Trainer Juergen Wohlgemuth. Die Markdorferin Anneke Haaser startete für ihre Ortsgruppe Rheda-Wiedenbrück.

In der Schwimmhalle zeigte sich Marc Kiemann in bester Verfassung und holte dreimal Gold in Einzeldisziplinen. Norbert Haaser erschwamm sich in seiner Spezialdisziplinen „100-Meter-Retten einer Puppe mit Flossen“ ebenfalls den Weltmeistertitel. Hierbei muss er mit Flossen einen 40 Kilogramm schweren Dummy auf der gegenüberliegenden Seite des 50-Meter-Beckens antauchen und diesen zurückschleppen. Im Einzelwettkampf erschwamm Haaser weiter eine Silbermedaille und Pius Lenzlinger Silber und Bronze.

Im Teamwettbewerb erzielten die Schwimmer der DLRG Bermatingen/Markdorf dreimal Silber und einmal Bronze in der Puppen-, Rettungs-, Hindernisstaffel und beim Line Throw. Anneke Haaser war mit ihrem Team mit dreimal Gold sehr erfolgreich.

Strand-Spezialist Klaus Staiber erkämpfte sich Silber im Surf Ski Race und den dritten Platz im Ocean-Man. Zusammen mit Haaser holte er sich den Vize-Weltmeistertitel im Board Rescue Race. In dieser Disziplin konnte auch Anneke Haaser mit ihrer Partnerin Christine Kittel überzeugen und sicherte sich den Weltmeistertitel. Mit der Surf Ski Staffel und der Strand Sprint Staffel erreichte sie Platz 2. Der ehemalige Schweizer Nationalmannschafts-Rettungsschwimmer Pius Lenzlinger dominierte das abschließende Beach Flags Event und wurde Weltmeister. Beim Beach Flags liegen die Teilnehmer nebeneinander in Sand. Fußseitig, 15 Meter entfernt stecken Flags im Sand. Das Ziel ist es, nach dem Startpfiff ein Flag zu bekommen. Nach jedem Rennen geht ein Sportler leer aus, bis der Sieger feststeht.

Die Athleten können auf eine überaus erfolgreiche Teilnahme an den Rescue 2022 zurückblicken. Die nächsten Weltmeisterschaften im Rettungsschwimmen werden 2024 an der australischen Goldküste stattfinden.