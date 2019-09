Gleitschirmflieger drehen über Markdorf ihre Runden

Ungewohnte Fluggeräte am Himmel über Markdorf-Süd: Wo sonst nur die Segelflieger starten, nutzten am Sonntag etliche Gleitschirmflieger den Tag der offenen Tür, um sich mit ihren Schirmen in den Himmel ziehen zu lassen und eine große Runde über das Gelände des Flugplatzes zu fliegen. Der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen (DGF) feierte sein 40-jähriges Bestehen gemeinsam mit der Segelfliegergruppe Markdorfer im Rahmen eines Tages der offenen Tür auf dem Flugplatz im Markdorf. Leider kamen aufgrund des widrigen Wetters nicht so viele Besucher wie erhofft.

„Wir sind den Segelfliegern dankbar, dass wir uns hier auf ihrem Fluggelände der Öffentlichkeit präsentieren können“, freute sich der DGF-Vorsitzende Josef Hausknecht. Üblicherweise starten die Vereinsmitglieder in den Bergen, wie dem Bregenzer Wald oder im Allgäu. Das Drachen- oder Gleitschirmfliegen sei eine Randsportart, die nicht so verbreitet sei, zudem habe der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub aufgrund der Beschränkungen durch den Häfler Flughafen kein eigenes Fluggelände.

In Markdorf wurden die Gleitschirmflieger mittels Winde hochgezogen. Bei etwa 300 Metern klinkt der Pilot das Seil aus und dann startet der Rundflug. Am Sonntag fehlte leider die Thermik, sodass das Flugerlebnis nur etwa fünf Minuten dauerte. Heike Hodapp nutzte die Gelegenheit und startete mit Nicolas Weber erstmals zu einem Tandem-Flug. „Das Fliegen ist einfach toll“, sagte sie, zudem habe sie bereits mit dem Gleitschirmfliegen begonnen.

Nach Markdorf war auch die Gleitschirmflieger-Legende Toni Bender gekommen, der vor mehr als 30 Jahren mit dem Gleitschirm die Alpen von Deutschland nach Italien überquerte, was damals eine Sensation war. Bei guter Thermik kann ein Gleitschirm schon mal acht Stunden in der Luft bleiben und dabei etwa 200 Kilometer zurücklegen.

Auch die Segelflieger boten Passagierflüge an. Eigentlich ist Nicolas Weber Gleitschirmflieger, am Sonntag nutzte er aber die Gelegenheit und wechselte das Fluggerät. Aus dem Segelflugzeug konnte er gemeinsam mit dem Piloten Daniel Bernhardt Markdorf aus der Vogelperspektive betrachten. Beim Start half Paul Löcken, der mit gerade einmal 14 Jahren derzeit der jüngste Markdorfer Segelflug-Schüler ist, seit einem Monat darf er alleine fliegen, berichtete Stephan Hestermann, Schriftführer bei den Markdorfer Segelfliegern.

Die Segelfliegergruppe ist nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen mit ihrer Nachwuchswerbung erfolgreich. Dazu biete sie jedes Jahr einen Kurs im Rahmen der VHS an, im November erfolgt die theoretische Ausbildung und zu Ostern ist der Praxistag. Auf jeden Fall ist das Gleitschirm-, wie das Segelfliegen, ein extrem leises Hobby, beim Starten und Landen ein leises Rauschen, mehr war nicht zu hören.