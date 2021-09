Gleich zwei schwere Unfälle innerhalb weniger Stunden in Markdorf

Nur gut zwölf Stunden trennen die beiden Unfälle auf dem Gemeindegebiet in Markdorf: Am späten Freitagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Markdorf-Stadt wegen einem Verkehrsunfall direkt vor dem Feuerwehrhaus alarmiert. Zwei Autos waren zusammengestoßen. Am Samstagvormittag kam es dann laut Polizei und Feuerwehr zum nächsten schweren Unfall auf der B33.

Die beiden Wagen am Freitag waren laut Feuerwehr im Kreuzungsbereich beim Feuerwehrhaus zusammengestoßen, die jeweiligen alleinigen Insassen waren aber nicht eingeklemmt und wurden von Ersthelfern betreut.

Feuerwehr bis Mitternacht im Einsatz

Für die gefahrlose Versorgung der beiden verletzten Fahrer und während der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für anderthalb Stunden komplett gesperrt. Beide Fahrer wurden von Rettungsdienst in die Klinik verbracht. Die Feuerwehr war bis Mitternacht mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Laut Polizei ist die Unfallursache für den Zusammenstoß vermutlich das unachtsame Überqueren der B33. Der 53-jährige Fahrer eines VW wollte demnach vom Azlenberg kommend die B 33 überqueren, um auf die Bernhardstraße zu fahren. Dabei übersah er laut Polizei vermutlich ein aus Richtung Markdorf kommendes Auto. Der 24-jährige Peugeot-Fahrer habe nicht mehr vollständig ausweichen können.

Beide Fahrer mussten verletzt ins Krankenhäuser transportiert werden. Durch die erhebliche Kollision entstanden an beiden Fahrzeugen Totalschaden, welche von der Polizei insgesamt auf etwa 30 000 Euro geschätzt werden.

Wenige Stunden später der nächste Unfall

Nur wenige Stunden später kam es erneut zu einem Unfall: Ein Renault kam am Samstagvormittag gegen 10.20 Uhr auf der B33 in Markdorf-Hepbach auf Höhe des Blitzers aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr und löste damit den weiteren schweren Unfall aus.

Der Renault kollidierte laut Mitteilung der Polizei seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Skoda. Ein weiterer, dahinter fahrender Audi streifte beim Ausweichversuch den schleudernden Twingo.

Autoinsassen müssen ins Krankenhaus

Durch die Wucht der Kollisionen wurden sowohl der 55-jährige Twingo-Fahrer, als auch der 64-jährige Skoda-Fahrer und seine 60-jährige Ehefrau leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mit Rettungswagen in nahegelegene Kliniken eingeliefert.

Der 72-jährige Audi-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Alle drei beteiligten Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Für die ersten Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn musste die Ortsdurchfahrt bis 12 Uhr teilweise komplett gesperrt werden.

Ermittlungen dauern an

Vor Ort waren zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Markdorf, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie drei Polizeistreifen und Abschleppunternehmen eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Überlingen, unter Telefon 07551 / 8040 in Verbindung zu setzen.