Glasscheibe der Turnhalle zerstört

Unbekannte haben zwischen Freitag- und Samstagabend eine Glasscheibe der Turnhalle in der Ensisheimer Straße in markdorf eingeschlagen und dadurch Schaden in Höhe von etwa 800 Euro angerichtet. Der Polizeiposten Markdorf bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07544 / 962 00 zu melden.