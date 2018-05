Gläubige ziehen durch Markdorf

Mit einer festlichen Prozession hat die Markdorfer Pfarrgemeinde St. Nikolaus am Donnerstag das Hochfest zu Ehren des Leibes Christi, des Sakraments der Eucharistie, gefeiert. Zum diesjährigen Thema „Suche Frieden“ waren die vier Stationen liebvoll gestaltet worden. Einen prächtigen Teppich aus Sand, Blumen und anderen Materialien hatten die Mitglieder der Frauengemeinschaft an der ersten Station an der Stadthalle geschaffen.

Die Gläubigen wurden aufgefordert: „Wenn Du den Frieden suchst, bewahre die Schöpfung.“ Dazu wurden in bunten Blumen das Friedenssymbol und die Friedenstaube geformt. Jeder ist aufgefordert sich dafür einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und sich dafür zu engagieren, sagte Pfarrer Ulrich Hund und die Botschaft vom Frieden im Alltag zu verkünden. Zahlreiche Katholiken zogen mit Pfarrer Ulrich Hund durch die Innenstadt, begleitet von Kirchenchor, Trachtengruppe und Stadtkapelle. An den weiteren Stationen, am Hause Scherzinger, in den Auen und dem Marktplatz, waren Altäre aufgestellt. Davor hatten fleißige Hände bunte Blütenteppiche ausgelegt. Auch zwischen den Stationen waren viele Häuser mit Fahnen und Blumen geschmückt. Die Gebetstexte hatten die Frauengemeinschaft, die Erstkommunion-Kinder, die Ministranten und das Gemeindeteam vorbereitet. (bw)