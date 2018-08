Die Freiwillige Feuerwehr hat am Samstagnachmittag einen 64-Jährigen geborgen, der auf einer Baustelle in Bermatingen verunglückt war. Der Mann hatte in einem Rohbau rund 30 Gipsplatten ein Stück von der Wand eines Raumes wegrücken wollen und war dabei unter den umstürzenden Stapel geraten. Der Mann verletzte sich am Kopf, außerdem war sein Bein eingeklemmt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.