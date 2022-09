Gewinnspiel bei der Escape-Tour Bermatingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit April diesen Jahres bietet die Gemeinde Bermatingen, auf dem Foto vertreten durch Hauptamtsleiterin Maria Wagner, eine kostenlose Escape-Tour an, die viel Zuspruch bei Bewohnern der ganzen Bodenseeregion und bei Urlaubern findet. Seit Beginn wurden bereits 1000 Rätselhefte aus dem Kasten neben dem Rathaus abgeholt. Mit der erfolgreichen Lösung der Rätsel verbunden, war die mögliche Teilnahme an einem Gewinnspiel mit Einsendeschluss 30. August. Barbara Raeder vom Touristischen Arbeitskreis der Gemeinde, erhielt bis zu diesem Zeitpunkt 99 Einsendungen von Familien oder Gruppen, die gerne einen der gespendeten Preise gewinnen wollten: einen Aufenthalt in einer Bio-Ferienwohnung des Hofgut Wiggenweiler, auf dem Foto vertreten durch Vera und Lukas Czimmek sowie Anna Voß, oder eines der vier Escape-Spiele, gespendet von Hans-Peter's Holzwerkstatt Bermatingen und Buchhandlung RavensBuch Markdorf. In der letzten Augustwoche haben die Beteiligten die Losziehung nun vorgenommen. Die Gewinner aus ganz Deutschland werden in diesen Tagen benachrichtigt. Auch wenn das Gewinnspiel nun beendet ist, das Rätseln geht weiter! Bermatingen freut sich auch künftig auf viele rätselfreudige Wanderer.