Zweieinhalb Jahrzehnte hat ein 59-jähriger Mann aus Markdorf wegen Gewalttaten in Gefängnissen oder in der Sicherungsverwahrung verbracht. Nun musste er sich erneut vor dem Konstanzer Landgericht verantworten. Dabei schienen seine Aussichten für eine Resozialisierung nach einer Sozialtherapie im Frühjahr 2017 besser zu sein als nach früheren Entlassungen. Damals stellte ihn das Gericht zur Sicherheit unter Führungsaufsicht.

Damit war es ihm als gewalttätiger Sexualstraftäter verboten, eine weibliche Person im Auto mitzunehmen oder diese in einem Auto zu begleiten. Als er jedoch eine neue Bekanntschaft machte, verstieß er neun Mal gegen diese gerichtliche Weisung.

Auch jetzt verstand er den Sinn der Maßnahme nicht: „Ich durfte nicht neben meiner Freundin im Auto sitzen, aber ich durfte mit ihr in ihre Wohnung gehen“, sagte er in der Verhandlung. Zudem habe man ihn zwingen wollen, jeder neuen weiblichen Bekanntschaft mitzuteilen, dass er wegen eines schweren Sexualdelikts 13 Jahre lang im Gefängnis saß. Das habe er nicht fertig gebracht: „Ich mochte die Frau, und ich wollte sie nicht verlieren“.

Auch das auferlegte Alkoholverbot missachtete er mehrmals. So kam es im Juli 2017 im Obdachlosenheim Markdorf zu einem Streit mit einem Mitbewohner, dem er die Nase blutig schlug. Als der Mann besinnungslos am Boden lag, rief jemand die Polizei. Bei seiner Festnahme leistete der 59-Jährige erheblichen Widerstand und beschimpfte die Beamten auch auf dem Transport nach Ravensburg übel. Als die Frau, die er als Freundin bezeichnete, später durch die Polizei von seiner Vergangenheit erfuhr, war sie geschockt. „Der hat mich so belogen“, meinte sie wütend. Aber er habe sie „nie angefasst“, erklärte sie. Und er habe es auch nicht gemocht, wenn sie sich ihm körperlich genähert habe, fügte sie hinzu.

Keinen Respekt vor anderen

Der 59-Jährige räumte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft fast umfänglich ein. Er habe Alkoholismus und Gewalt bereits im Elternhaus erfahren, und früher selbst nie Respekt vor seinen Mitmenschen gehabt. Mit 13 habe er bei Trinkspielen seinen ersten Vollrausch gehabt. Im Alter von 19 kam er nach einer Gewalttat in die Psychiatrie.

Während späterer Gefängnisaufenthalte absolvierte er einen Schulabschluss und schloss eine Schreinerlehre ab. Nach der letzten Haftentlassung hatte er Arbeit gefunden, aber keine Wohnung. Getrunken habe er eigentlich nur, weil er sich dadurch in geselliger Runde nicht so sehr als Außenseiter gefühlt habe.

Nach der langen Haftzeit habe er sich wegen unzureichender Vorbereitung „draußen“ hilflos, ängstlich und „überwacht“ gefühlt. Auch habe man ihm gesagt, wenn er der Freundin seine Vergangenheit nicht mitteilen würde, werde man das selbst machen. Davor habe er Angst gehabt.

Ein Sachverständiger und mehrere Zeugen sollen dem Gericht helfen, die richtige Sanktion für den vermindert schuldfähigen Angeklagten zu finden. Wegen seiner erheblichen Vorstrafen und einer möglichen Gefährlichkeit kommen eine Unterbringung in der Psychiatrie oder eine erneute Sicherungsverwahrung in Betracht. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.