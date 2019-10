Gesundheitswochen widmen sich Herz und Kreislauf

Die siebten markdorfer Gesundheitswochen beginnen am Montag, 4. November. Im Mittelpunkt der gesundheitswochen stehen Herz und Kreislauf. Insgesamt beteiligen sich bis zum 17. November diesmal 35 Akteure aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung, die mehr als 100 Einzelveranstaltungen anbieten. Bei der gesunden Ernährung spielt Obst eine wichtige Rolle, deshalb hat die neu gewählte Apfelkönigin Julia Heimgartner aus Oberleimbach die Schirmherrschaft über die Gesundheitswochen übernommen.

Mit einem großen vielfältigen Angebot ist der Wirthshof in Steibensteg dabei. Dort gibt es Thementage zu den verschiedenen Bereichen, wie Vorträge, bei denen das Herz im Mittelpunkt steht, zudem werden Informationen zu den sechs goldenen Ernährungsregeln angeboten. An anderen Tagen dreht sich alles um Kreislauf, Kraft und Faszien. Eine Stimmtrainerin wird Tipps geben, wie die Stimme geschont und Belastungen besser verarbeiten kann. Zudem wird die Buchautorin Katrin Jonas zu einer Lesung kommen und Meditationssequenzen vorstellen. Zu den Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Am 15. November gibt es fünf Vorträge zum Thema Herz-Kreislauf in der Bibliothek des Bildungszentrums Markdorf. Da geht es um das Herz als Zentrum, wie das Herz durch gesunde Ernährung und Bewegung unterstützt werden kann, wie das Herz vor Belastung geschützt wird, um neue Wege zur Förderung des Herz-Kreislauf-System durch Vitamine und Bewegung und darum, wie man das Bewusstsein nutzt, um Stress zu reduzieren. Das Thema Impfen steht am Mittwoch, 13. November, im Mittelpunkt. Ein Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde referiert darüber, in welchem Alter eine Impfpflicht benötigt wird. Welche Einflussfaktoren auf das Herz-Kreislaufsystem gibt es und wie wirken Beta-Blocker und Co.? Darüber informieren drei Apotheker am Mittwoch, 6. November.

Zur richtigen Bewegung und zu mehr Fitness gibt es Schnupper-Trainings in den Fitnessstudios im Proma und an der Ravensburger Straße. Spezielle Schnupperstunden in der Halle für Frauen, Männer und Senioren bietet der Turnverein Markdorf an, dabei geht es um Herz-Kreislauftraining und bei den Senioren um Herzgymnastik. An der frischen Luft werden Schnupperstunden für Reaktiv und Nordic Walking angeboten. Da zur Gesundheit und Bewegung gute Ernährung und richtige Ausrüstung gehört, haben einige Markdorfer Einzelhändler für die Gesundheitswochen besondere Angebote vorbereitet.