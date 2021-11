Gestohlen, zerstört und beschossen – die Kriminalpolizei ermittelt

Im Vorfeld des Bürgerentscheids zur Südumfahrung am 14. November haben die Mitglieder der Interessensgemeinschaft pro Südumfahrung e.V. in Markdorf und Umgebung mit Zustimmung der Grundstücksbesitzer Banner an verschiedenen Stellen aufgehängt. Schon einen Tag später seien zwei Banner, die am BZM aufgehängt waren, abgeschnitten und gestohlen worden, teilt die Interessensgemeinschaft in einem Pressebericht mit. Ein weiteres Banner, etwas außerhalb von Hepbach, sei heruntergerissen und zerstört worden, nachdem die Kabelbinder in 2,80 Meter Höhe durchtrennt worden seien.

Bereits im Sommer sei ein Fensterplakat in der Ravensburgerstraße beschossen worden; dazu ermittle die Kriminalpolizei. Das Fensterglas mit ein Zentimeter Stärke sei genauso durchschossen worden wie das Hohlkammerplakat selbst. Ein Steinschlag sei ausgeschlossen, da sich das Fenster in vier Meter Höhe befinde. Die Familie des Hauses lebe seitdem mit einem sehr unwohlen Gefühl, heißt es in der Mitteilung.

2020 seien die Werbeanlagen der Gegner der Südumfahrung auch schon beschädigt worden, sogar ein gefälschter Flyer sei verteilt worden. „So wie sich die Interessensgemeinschaft gegen eine Zerstörung beim Gegner ausgesprochen hat, so verurteilen wir nun auch die Aktionen gegen uns“, schreibt die Interessensgemeinschaft. Dies sei kein demokratisches Verhalten und ein ganz schlechter Stil. Jeder habe das Recht auf eine eigene Meinung, die bei aller Kontroverse vom Gegenüber akzeptiert werden sollte, appelliert die Interessensgemeinschaft.