Geschwister Knezevic erneut erfolgreich

Erneut haben die Geschwister Maja (12) und Milan Knezevic (13) erfolgreich in der Kategorie „Akkordeon mit anderen Instrumenten“, Altersgruppe III, beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in Friedrichshafen teilgenommen. Mit den Stücken „Variationen über ein Thema von Mozart“ von Hermann Zilcher und „La Danza“ von Gioachino Rossini, in einer Bearbeitung für Violine und Akkordeon von Werner Kopp, überzeugten sie die namhafte Jury mit einem souveränen Vortrag. 24 von 25 möglichen Punkten, der erste Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb war das erzielte Ergebnis. Seit 2016 nehmen die beiden jedes Jahr bei Wettbewerben wie Jugend Musiziert oder Akkordeon Musikpreis teil und kehren immer mit ersten Preisen zurück, wie die Musikschule Kopp in in einer Pressemitteilung schreibt. Maja erhält ihren Violinunterricht in der Musikschule Friedrichshafen bei Frau Hermann-Wüster, Milan begann im Alter von sechs Jahren mit dem Akkordeonunterricht bei Werner Kopp von der Musikschule Koopp in Markdorf.