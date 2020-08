Gerangel: Polizei sucht Zeugen

Zu einem Schlagaustausch zwischen zwei Männern ist es am frühen Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr in der Bergheimer Straße gekommen. Da ein Unbekannter zu dieser Zeit laut herumschrie und die Anwohner weckte, sprach ein 55-Jähriger den Mann an. Das teilt die Polizei mit.

Als dieser unvermittelt auf ihn zu rannte, kam es erst zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Beteiligten stürzten. Nachdem sich beide wieder aufgerappelt hatten, zog der Unbekannte, der als etwa 45 Jahre alt und etwa 175 cm groß, blond und sportlich beschrieben wird, von dannen. Der Polizeiposten Markdorf versucht nun die Umstände der Auseinandersetzung zu klären.