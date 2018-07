Gentleman stellt Mondfinsternis in den Schatten

Entspannte Stimmung, gutes Wetter, viel Platz zum Tanzen: Der Kölner Reggae-Künstler Gentleman hat am Freitagabend vor rund 2000 Besuchern für eine gute Party gesorgt. Dabei war die Mondfinsternis, die zur selben Uhrzeit stattfand, eher Nebensache. Die Musikkapelle Markdorf hatte das Konzert im Rahmen ihres 150-jährigen Bestehens organisiert.

Freitagabend, 20.45 Uhr. Der Marktplatz in Markdorf ist im Ausnahmezustand – rund 2000 Besucher sind gekommen, um das Konzert von Gentleman mitzuerleben. Die Tickets sind ausverkauft und vor der Bühne warten schon einige Fans auf den Auftritt des Reggae-Musikers. Obwohl die Bühne nach dem Auftritt der Vorband Tommi Haug schon eine Stunde leersteht und Gentleman auf sich warten lässt, bleiben die Fans gelassen. Im Hintergrund läuft entspannte Reggae-Musik.

Vor allem die Fans in der ersten Reihe vor der Bühne kommen in Wallung, als Gentleman mit der Far East Band dann wirklich auf die Bühne kommt. Viele heben die Hände und rufen ihm zu. Mit Sonnenbrille und Cap heizt der 43-Jährige die Stimmung im Publikum an. „Wo ist eigentlich diese Mondfinsternis?“, fragt er mit Blick auf den Himmel. Gleichzeitig tanzen und singen scheint dem Musiker bei der Hitze nichts auszumachen. Er weiß, wie man auf der Bühne richtig performt und auch seine Fans zum Mitmachen motiviert.

Zum dritten Mal Vater geworden

Zwischen bekannteren Songs wie „To The Top“ und weniger bekannten Liedern wie „Jah Ina Your Life“ wurden sowohl absolute Fans, als auch Reggae-Laien, die Gentleman nicht regelmäßig hören, bedient. Die Backgroundsängerinnen Tamika und Treesha performten an manchen Stellen ihre eigenen Songs, bei denen sich Gentleman in den Hintergrund stellte. „Ich bin letzte Woche Vater geworden. Zum dritten Mal“, sagt der Sänger, mit einem Blick zu Tamika, mit der er verheiratet ist.

Die positive Stimmung schwappte auch auf die Fans über. „Die Atmosphäre, die Location und die Musik waren super“, sagt Jenny Wagner aus Zürich über das Konzert. Ihre Freundin Catherine Lourme hätte sich ein bisschen mehr Präsenz des Sängers auf der Bühne gewünscht. „Es ist cool, dass er seine Backgroundsängerinnen so pusht, aber er ist eigentlich der Hauptact“, sagt Lourme.

Für Timo Mader und Sylvia Pascale spielte auch das Wetter eine wichtige Rolle. „Das Wetter war der Hammer. Alles war locker und easy“, sagen sie. Lisa Metzdorff und Benjamin Kral sind extra aus Südtirol angereist, um Gentleman live zu sehen. „Das Fest war klein und nicht zu überfüllt. Genau das hat es so persönlich gemacht“, sagen die beiden.

Persönliche Stimmung war wohl auch Gentlemans Absicht. Zweimal verließ er die Bühne und ging direkt ins Publikum. Einmal durfte sogar ein Fan ins Mikrofon singen. Allemal ein Grund, um die Mondfinsternis während des Konzerts kurz zu vergessen. Schließlich konnte man den Blutmond auch noch nach dem Event bestaunen.