Gebügelte Mülltüten und ein verträumter Harlekin

In der Stadtgalerie ist die Ausstellung „Spuren“ der Markdorfer Malerinnen und Maler am Freitag eröffnet worden. Seit 20 Jahren gibt es diese Gruppe, die alljährlich durch ihre besonderen Ausstellungen das kulturelle Leben in der Stadt bereichert. Passend der Titel „Spuren“, zahlreiche künstlerische Spuren haben die Mitglieder der Gruppe in der Stadt ausgelegt. Die Ausstellung ist bis zum 16. Dezember zu sehen, der Eintritt ist frei.

Bei der Kunst bleiben immer Fragen offen, sie sei nicht immer verständlich, stellte Bürgermeister Georg Riedmann bei der Eröffnung der Ausstellung fest. Bei den Werken der Markdorfer Künstler falle immer wieder die Vielschichtigkeit zum jeweiligen Ausstellungs-Thema auf. Einfälle und Umsetzung seien sehr unterschiedlich, dadurch aber auch sehr reizvoll. Es sei bewundernswert welche künstlerischen Maßstäbe angelegt werden. Riedmann lobte die Aktion, Bilder der Gruppe in den Schaufenstern etlicher Geschäfte in Markdorf auszustellen.

Mit den „Spuren“ sei ein passendes Thema zum 20-jährigen Bestehen der Gruppe der Markdorfer Malerinnen und Maler gefunden worden, freute sich Erika Streif, die die Ausstellungen vorbereitet und organisiert. Luise Augustin, Edith Anna Beck, Helga Baldenhofer und Hendrik Tuttlies erinnerten an Aktivitäten, Ereignisse und Höhepunkte in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Ebenfalls seit 20 Jahren dabei, Hermann Zitzlsperger, der wie immer sehr gekonnt die Werke der 14 Künstler vorstellte.

In diesem Jahr sind die Werke von 14 Künstler zu sehen, mit dabei: Luise Augustin, Helga Baldenhofer, Izabella Bartha-Wagenbach, Edith Anna Beck, Heinz Dett, Rudi Dett, Claude Harpprecht, Rolf Maier, Paul Rößler, Monika Schwab, Axel Schwerda, Erika Streif, Paul Szerdahelyi und Hendrik Tuttlis.

Eine tolle Fleißarbeit präsentiert Hendrik Tuttlis, die Installation von 576 quadratischen Blättchen, wobei schon die ersten aus dem Rahmen fallen. Noch auffälliger die Holzskulpturen von Paul Rößler, besonders imponierend, Adler und Wolf aus einem riesigen Baumstamm gearbeitet. Ebenso aus einem Baumstamm, die Pferdekoppel mit Tieren, Zaun und Bäumen. Dazu im Kontrast der verträumte Harlekin von Claude Harpprecht, der ganz vertieft in sein Flötenspiel ist. Ganz realistisch dagegen Rudi Dett, seine „Alterspuren“ fast wie ein Foto, dem braungebrannten Beduinen, seinen Falten, seinem grauen Bart, sind Alter und Entbehrungen anzusehen. Ganz anders die Arbeiten von Axel Schwerda, geschaffen aus einer Fülle von Plastik- und Mülltüten, die er mitttels Bügeleisen in mehreren Schichten verbunden hat. Dies kann nur ein kurzer Abriss der verschiedenen Arbeiten sein, wie immer ist die Ausstellung sehenswert.