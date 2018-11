Gasthaus Hecht bleibt geschlossen

Das Gasthaus zum Hecht in Ahausen gibt es nicht mehr. Gastgeber und Koch Mario Levis hat es schweren Herzens aufgegeben. Im Frühjahr will er das Inventar verkaufen.

Das Ende des Gasthauses kam überraschend: Anfang November war der Mario Levis bei der Arbeit in der Küche zusammengebrochen. Der 62-Jährige hatte einen Herzinfarkt erlitten, musste operiert werden und bekam drei Bypässe gelegt. In Moment befindet er sich noch in der Reha. Sicher ist aber jetzt schon, dass er nie wieder an den Herd zurückkehren wird. Sein Arzt habe ihm dringend dazu geraten, den Beruf zu wechseln. Der Abschied fällt ihm schwer. „Kochen war meine Welt. Ich bin als Koch geboren“, sagt er.

Die große Narbe an seiner Brust schmerzt noch. „Ich darf nicht husten, lachten oder niesen“, sagt er. Was ihn aber noch mehr schmerzt, ist der Verlust seiner Frau Rosi. Sie verstarb nach längerer Krankheit im Oktober. 45 Jahre waren sie ein Paar. Auch beruflich waren sie ein eingespieltes Team: Sie arbeitete im Service, er in der Küche. Nach ihrem Tod versuchte er, das Gasthaus alleine zu leiten. „Es wäre vielleicht schon gegangen“, sagt er. „Aber das ist Stress pur.“ Der Beruf sei ohnehin schon belastend. „Die Tage sind sehr, sehr lang. 14 Stunden Arbeit sind normal“, sagt Mario Levis. Trotzdem hätte er nie gedacht, dass sein Herz auf einmal nicht mehr mitmachen würde.

Bekannt für Muschelgerichte

Angefangen hat er meist schon morgens um 7 Uhr, um das Frühstück für die Hausgäste herzurichten. Später ging es in die Küche. Die Spezialität des ursprünglich aus Frankreich stammenden Kochs waren französische Gerichte. Außerdem war das Gasthaus zum Hecht für seine Muschelgerichte bekannt, die insbesondere in der Winterzeit auf der Speisekarte standen. „Als wir vor 30 Jahren angefangen haben, gab es das in der Region in dieser Form nicht“, berichtet er. „Es gab zwar Italiener, die auch Muscheln auf ihrer Karte hatten, aber sie bereiten sie anders zu.“ Die Muschelgerichte waren so beliebt, dass er sie in großen Mengen bestellen und verarbeiten musste. „Allein 2017 habe ich 2,7 Tonnen Muscheln zubereitet“, sagt er. Das sei schon eine beachtliche Menge.

Über die Jahre entwickelten sich gute Beziehungen und Freundschaften zu den Gästen. Manche kamen von Anfang an zu Rosi und Mario Levis nach Ahausen in den Hecht, später kamen auch deren Kinder und Enkel. „Sie haben sich immer wohl gefühlt bei uns“, sagt er. Aus diesem Grund wolle er sich bei ihnen über die Zeitung für ihre jahrelange Treue bedanken. Schließlich seien sie bis zum abrupten Ende des Gasthauses regelmäßig zum Essen gekommen.

Mario Levis muss sich nun erst einmal erholen. Zunächst ist er noch in Reha, doch für die Zeit danach hat er noch keine genauen Pläne. „Ich kann mir jetzt die Zeit nehmen, die ich brauche, um körperlich wieder fitter zu werden“, sagt er. Außerdem wolle er mehr Zeit mit seiner Tochter und seinem Enkelkind verbringen. Wie er sich beruflich orientieren wird, ist noch nicht klar. „Rumsitzen war noch nie mein Ding“, sagt er. Doch kürzer treten müsse er auf jeden Fall. Vielleicht werde er seine Pasten aus Tomaten und Oliven herstellen und auf Märkten in der Region verkaufen.

Das Inventar, das ihm gehört, etwa Möbel, Geschirr und Küchengeräte, will er voraussichtlich Anfang kommenden Jahres verkaufen. Im Januar oder Februar will er einen Flohmarkt organisieren. Wie es mit dem Gebäude weitergeht und ob dort möglicherweise wieder ein Gasthaus einzieht, ist jetzt noch unklar. „Wahrscheinlich wollen die Eigentümer es verkaufen“, sagt Mario Levis.