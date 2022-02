Gartenhütte brennt lichterloh: Polizei nimmt 26-Jährigen fest

Nach dem Brand einer Gartenhütte auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Markdorf in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen 26-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Dieser steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, war ein Anwohner gegen 1.30 Uhr auf einen im Garten zündelnden Mann aufmerksam geworden und hatte die Polzei verständigt. Beim Eintreffen der Beamten stand die Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Nach dem Brand einer Gartenhütte in Markdorf ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung gegen einen 26-jährigen Mann. (Foto: Feuerwehr)

Brand nach 45 Minuten gelöscht

Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnhäuser zu verhindern und den Brand der Gartenhütte nach etwa 45 Minuten weitestgehend zu löschen. Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings noch eineinhalb Stunden hin.

Nach dem Brand einer Gartenhütte in Markdorf ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung gegen einen 26-jährigen Mann. (Foto: Feuerwehr)

Nach dem Brand einer Gartenhütte in Markdorf ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung gegen einen 26-jährigen Mann. (Foto: Feuerwehr)

Die Feuerwehr Markdorf war mit sieben Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz, dazu kamen noch drei Kräfte der Schnelleinsatzgruppe des DRK Markdorf. Verletzt wurde durch den Brand letztlich niemand.

Zeugen führen Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen

Zeugen führten die Ermittler der Polizei auf die Spur des 26-jährigen Tatverdächtigen, der sich den Brand offenbar zunächst selbst aus nächster Nähe anschauen wollte, bevor er schließlich die Flucht ergriff.

Der mit über 1,1 Promille alkoholisierte mutmaßliche Brandstifter wurde im Zuge einer Fahndung ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen.

Nach dem Brand einer Gartenhütte in Markdorf ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung gegen einen 26-jährigen Mann. (Foto: Feuerwehr)

Die Polizisten beschlagnahmten eine angebrochene Flasche mit Feuerzeugbenzin und ein Feuerzeug, das er bei sich hatte, und leiteten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Der Hintergrund der Tat ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro beziffert.