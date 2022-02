Gartenhütte brennt – Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhäuser

Ein Brandeinsatz in der Bahnhofstraße hat die Freiwillige Feuerwehr Markdorf, Abteilung Markdorf-Stadt in der Nacht auf Sonntag beschäftigt. Laut Einsatzmeldung sollte sich das Feuer, als „unklares Brandereignis – F 1“ von der integrierten Leitstelle alarmiert, in der Heidengasse befinden.

Schon auf der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte starken Feuerschein über der Stadt und die Erkundung ergab, dass in einem Garten in der Bahnhofstraße eine Gartenhütte und ein Brennholzlager in voller Ausdehnung in Flammen standen. Durch den Wind und starken Funkenflug bestand laut Pressemitteilung die Gefahr der Ausbreitung auf die in der Nähe befindlichen Wohnhäuser.

Niemand verletzt

Die Feuerwehr nahm mit zwei C-Rohren die Brandbekämpfung auf und riegelten den Brand gegen die Häuser ab und konnte so erfolgreich ein Übergreifen verhindern. Zugleich wurden weitere Kräfte alarmiert, um eine zusätzliche Löschgruppe vor Ort zu haben, wie es heißt. So kamen zwei weitere Trupps unter schwerem Atemschutz mit C-Rohren zum Einsatz.

Nach 45 Minuten war der Brand weitgehend gelöscht, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch 1,5 Stunden hin. Der Holzstapel musste von Hand abgebaut und Glutnester abgelöscht werden, teilt die Feuerwehr mit. Einsatzende war gegen 5 Uhr.

Zur sanitätsdienstlichen Absicherung der Einsatzkräfte war die Schnelleinsatzgruppe des DRK Markdorf mit drei Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Markdorf war mit sieben Fahrzeugen und 32 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Feuerwehr geht von Brandstiftung aus

Aufgrund der Situation beim Eintreffen besteht der Verdacht von Brandstiftung als Ursache für das Feuer. Polizei und Kriminalpolizei haben der Mitteilung zufolge Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.