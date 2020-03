Garage und Hausfassade geraten in Brand

Ein Sachschaden in Höhe von 75 000 Euro ist am Montag gegen 9.30 Uhr bei einem Brand in Hundweiler entstanden. Wie die Polizei informiert, kam es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich einer Werkbank zum Brand. Durch das Feuer wurde sowohl die Gebäudefassade, als auch das Inventar der Garage und ein abgestellter Wagen beschädigt. Personen wurde nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr Markdorf war knapp drei Stunden lang mit 30 Feuerwehrleuten und insgesamt sieben Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls im Einsatz war – zur Sicherstellung einer eventuellen medizinischen Versorgung – der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes.