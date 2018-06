Ganz dickes Lob für die Lehrer

Am Dienstag haben die Abschlussprüfungen für die Haupt- und Werkrealschulen im Fach Deutsch begonnen. Insgesamt befinden sich rund 43000 Schülerinnen und Schüler in den Klassenstufen 9 und 10 an 776 öffentlichen und 40 privaten Werkreal- und Hauptschulen. Die Markdorfer Prüflinge zeigten sich weitgehend optimistisch und sahen sich schulisch gut vorbereitet. Viele von ihnen waren schon vor Ablauf der 135-minütigen Prüfung fertig.

Beim Verlassen des Schulgebäudes wirken sie zwar teilweise etwas geschafft, die vorherrschende Grundstimmung ist aber durchaus positiv. Der 15-jährige Lucas, der seine Abschlussklausur schon eine halbe Stunde früher abgeben konnte, hat die Aufgabenstellungen als „leicht“ empfunden. „Ich bin gut zurechtgekommen“, meint er.

Seine Mitschüler Kathrin, Lukas und Ramona äußern sich ähnlich zufrieden. Allerdings finden sie, die Prüfungsaufgaben seien deutlich umfangreicher als die Übungsaufgaben ihres Vorbereitungsbuches „Pauker“ gewesen. Sie hätten viel mehr lesen müssen als vorher trainiert. Dennoch hat ihnen die Zeit gut gereicht.

Für Melisa und Tuqce ist es „insgesamt gut gelaufen“. Bei ihrem Treffen auf dem Schulhof fallen sich die Freundinnen erst einmal erleichtert um den Hals. Die Arbeit an den Texten rund um Medienkonsum von Jugendlichen ist ihnen nach eigener Aussage nicht schwer gefallen. Lediglich für die Analyse einer Grafik zum Medienverhalten haben sie beide länger gebraucht. „Das Schaubild habe ich nicht so gut verstanden“, erläutert Melisa, und ihre Schulfreundin nickt. Am meisten hat ihnen der Prüfungsteil zugesagt, bei dem sie selbst aktiv werden konnten und Eigenes formulieren mussten. „Das hat zwar länger gedauert, aber auch Spaß gemacht“, sind sich die Mädchen einig.

Ein dickes Lob haben alle für ihre Lehrer parat. „Sie haben uns gut vorbereitet“, sagen sie. „Knapp ein viertel Jahr haben wir uns im Unterricht mit dem „Pauker“ beschäftigt“, erklärt Lukas. Zur Sicherheit hat er noch ein paar Aufgaben durchgemacht, einige seiner Klassenkameraden haben sich allein auf die Vorbereitungen in der Schule verlassen.