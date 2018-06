Fruchtiger Tropfen für die Linzgau Köche

Fruchtig und frisch mit zartem Schmelz im Gaumen – so präsentiert sich der neue Wein der Linzgau Köche, „Linzgau Köche Cuvée“ genannt. Der köstliche Tropfen stammt vom Engelhof, der das westlichste Weingut des Anbaugebiets Bodensee ist. „Er sollte die verspielte, vielfältige Art unserer Bodensee-Hochrhein Weinregion widerspiegeln“, sagte Winzer Georg Netzhammer gestern bei der Vorstellung des Linzgau Köche Cuvée in Meersburg.

Passt zu regionalen Gerichten

Es ist das vierte Mal, dass die Linzgau Köche ihre eigene Cuvée anbieten, die das i-Tüpfelchen auf den regionalen Köstlichkeiten ihrer Küche setzen soll. Jedes Jahr wird ein anderer Winzer aus dem Einzugsbereich der sechzehn Köche und des einen Konditors ausgewählt, die zusammen die Vereinigung Linzgau Köche bilden, um einen besonderen Tropfen zu keltern. Dieses Jahr hatte Georg Netzhammer hervorragende Voraussetzungen, denn das Jahr 2011 brachte einen vorzüglichen Jahrgang hervor. Inspiriert durch die heimische Küche, wurden Weiß- und Grauburgunder in Spätlese-Qualität zusammengeführt. Dieser Grundstock wurde mit der feinen Fruchtigkeit eines Müller Thurgau angereichert und schließlich mit einem im Barrique ausgebautem Chardonnay abgerundet – eine elegante Kombination, die fruchtig ist und zugleich mit einem Hauch Holzaroma aufwartet.

Auch das Etikett ist etwas ganz Besonderes: Es ist ein Geschenk für Laura Trumpp, der Nichte von Georg Netzhammer, die in Hong Kong aufgewachsen ist und jetzt als Designerin in Paris und New York arbeitet. Das Etikett wird sonst auf dem Engelhof für den Rotwein „Laura“ benutzt.

Dass der neue Tropfen besonders mit Fischgerichten harmoniert, bewies Christian Hack gestern bei der Präsentation im Haus der guten Weine in Meersburg. Dort wurde zum Wein Forellenmousse mit Felchenkaviar gereicht – ein himmlisches Vergnügen.

Alle waren sich einig, dass diese vierte Auflage ein besonders feiner Rebensaft ist, der zu vielen Gerichten munden wird. Unter anderem wurde er auch als guter Tropfen zum Spargel vorgeschlagen.

Probieren kann man den neuen Wein in den Restaurants der Linzgau Köche. Außerdem ist er bei Christian Hack im Haus der guten Weine erhältlich. Die Flaschenzahl der Neuerscheinung ist allerdings limitiert: Insgesamt wurden 2228 Flaschen abgefüllt.