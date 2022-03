Freiwillige Feuerwehr Markdorf spendet Geräte für die Ukraine

Die Hilfsbereitschaft in Markdorf ist groß. Die Freiwillige Feuerwehr leistet laut Mitteilung ebenfalls einen kleinen Beitrag, um im Kriegsgebiet den Menschen helfen zu können. Gerade auch die Feuerwehren müssten in der Ukraine Unsagbares leisten, um Leid zu mindern und Leben zu retten. Aus dem Reservebestand der Feuerwehr gibt Markdorf zwei Stromaggregate und drei Drucklüfter sowie Kleingerät zu einem Hilfspaket dazu, das an die Feuerwehr Immenstaad übergeben wird. Die Freiwillige Feuerwehr Immenstaad organisiert einen Transport zu einer Feuerwehr nach Polen, von wo aus die Geräte weiter in die Ukraine transportiert werden, heißt es. Im Bild zu sehen sind Bürgermeister Riedmann (Mitte) mit dem ersten stellvertretenden Gesamtkommandanten der Feuerwehr Markdorf, Mathias Brutsch (rechts), und dem Gerätewart, Dirk Schemberger (links), beim Zusammenstellen der Geräte. Foto: FFW Markdorf