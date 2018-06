Freie Wähler wollen dicke Bretter bohren

Am Freitag haben sich die ehemaligen und neuen Kreisräte der Freien Wähler in Markdorf getroffen. Zwölf Persönlichkeiten aus dem Bodenseekreis und mit verschiedenen beruflichen Hintergründen wurden von den Bürgern in den Kreistag auf den Listen der Parteiunabhängigen gewählt.

Was war für die Freien Wähler in den letzten fünf Jahren für den Bodenseekreis wichtig? Wo wurden Schwerpunkte gesetzt? Wo muss die Arbeit in den kommenden Jahren an- und fortgesetzt werden? Diese Fragen wurden bei einer intensiven Diskussion zwischen ehemaligen und neuen Kreisräten besprochen. Überdeutlich zeigte sich, dass es weiterhin gilt, auch im Kreistag dicke Bretter zu bohren, heißt es in einer Pressemitteilung: Das Vernetzen von sozialen Angeboten, den konsequent angewandten vorsorglichen Ansatz wollen die Freien Wähler unbedingt fortsetzen.

Ein weiteres dickes Brett sei auch die Infrastruktur, hier vor allem der Verkehr. Ohne die Elektrifizierung der Südbahn den Ausbau der Bundesstraßen 31 und 30 und weiterer Kreisstraßen kann der Bodenseekreis seine wirtschaftliche Spitzenstellung nicht halten, betonen die Freien Wähler.

Vorsitzender der Freien Wähler im Kreis bleibt Frank Amann, Bürgermeister von Heiligenberg. Seine beiden Stellvertreter sind wie zuvor Dagmar Hoehne, Kinder- und Jugendpsychiaterin aus Friedrichshafen, und der Hagnauer Bürgermeister Simon Blümcke. Das Votum der Mitglieder fiel jeweils einstimmig aus.

Nach dem offiziellen Teil blieb genug Zeit, die ehemaligen Mitglieder der Fraktion mit Hagnauer Wein angemessen zu verabschieden.