Freie Wähler treten mit 23 Kandidaten für den Gemeinderat an

Fast alle der sieben Gemeinderäte der Freien Wähler treten bei der Kommunalwahl im Mai wieder an, einzig Nachrücker Joachim Heilmeier kandidiert nicht mehr. Die Liste der Kandidaten wird in alphabetischer Reihenfolge erstellt, das wurde in der Nominierungsversammlung am Donnerstag beschlossen. Die Freien Wähler werden mit insgesamt 23 Kandidaten für den Gemeinderat antreten.

Es sei jedem Bewerber hoch anzurechnen, wenn er aus seiner privaten Komfortzone rauskommt und sich als Kandidat für den Gemeinderat zur Verfügung stellt, dankte Irene Holstein, Vorsitzende des Ortsverbandes, allen Kandidaten. Dem schloss sich auch Gemeinderat Thomas Braun an, es sei schwierig gewesen Kandidaten zu finden, besonders in Ittendorf, da viele familiär und beruflich eingebunden seien. Der Bürgerentscheid zum Bischofsschloss habe die Suche nach neuen Kandidaten nicht einfacher gemacht, stellte Dietmar Bitzenhofer fest, FW-Fraktionssprecher im Gemeinderat. Einige Gemeinderäte hätten überlegt, ob sie noch mal antreten sollen. Auf jeden Fall werde es nicht einfach sein, das Ergebnis von 2014 zu erreichen.

In den vergangenen fünf Jahren sei vieles erreicht worden, wie neue Wohnbauflächen in der Kernstadt und den Ortsteilen. Ebenso wurden neue Gewerbegebiete geschaffen, um Handel und Gewerbe in Markdorf zu stärken. Allerdings sind Riedwiesen IV und Eisenbahnstraße vorläufig die letzten Flächen zur Gewerbeansiedlung. Bei der Immobilie Bahnhof tue sich endlich etwas, dabei seien die Anregungen der Freien Wähler zur raschen Belebung des Gebäudes, durch die Inaktivität der anderen Fraktionen verhindert worden. Mancher Antrag sei von den anderen Fraktionen abgelehnt worden, wie der Seniorenbeauftragte.

Wohnbaugesellschaft gründen

Als wichtige Punkte für die Zukunft nannte Bitzenhofer den Bau des Kindergartens im Süden, den Umbau der Skaterbahn, die Realisierung der Ortsumfahrung Markdorf. Diese ermögliche eine innerstädtische Entwicklung, die den Anforderungen einer prosperierenden Stadt entspreche. Ferner sollte eine städtische Wohnbaugesellschaft gegründet und neue Gewerbeflächen geschaffen werden. Es sei ein vielfältige Liste von Kandidaten freute sich Bitzenhofer, vom Selbständigen zum Arbeitnehmer, jung wie alt, Zugezogene wie Urmarkdorfer, zudem sei ein großer Teil in Vereinen ehrenamtlich engagiert.

Für den Ortschaftsrat Riedheim kandidieren Wolfgang Amann, Julia Boßhart, Anton Brielmayer, Markus Heimgartner, Martin Ott und Nicola Wintermantel-Vogel. Für den Ortschaftsrat Ittendorf kandidieren Thomas Braun und Marlies Matt.

Für den Gemeinderat Markdorf bewerben sich Dietmar Bitzenhofer, Beate Etzold, Matthias Eggert, Regine Franz, Hardy Frick, Markus Gantert, Matthias Hiller, Arnold Holstein, Michael Holstein, Nikol Just, Melanie Mazat, Patrick Mazat, Jens Neumann, Henry Nölle, Andreas Rinderer, Sandra Steffelin und Rainer Zanker. Für den Teilort Riedheim: Anton Brielmayer, Markus Heimgartner, Martin Ott und Nicola Wintermantel-Vogel. Für den Teilort Ittendorf: Thomas Braun und Marlies Matt.